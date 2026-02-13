مأساة في أوستن...طالبة تسقط من شرفة الطابق السابع عشر

أعلن مكتب في مقاطعة ، في ولاية ، أن بريانا أغيليرا، البالغة من العمر 19 عامًا، توفيت نتيجة "صدمة حادة" بعد سقوطها من شرفة الطابق السابع عشر في مجمع 21 Rio السكني في حرم في في 29 تشرين الثاني 2025. وخلص الطب الشرعي إلى أن الوفاة كانت انتحارًا.

وأوضحت الشرطة أن أغيليرا كانت داخل وحدة سكنية مع ثلاث شابات أخريات قبل الحادث، وأنها استخدمت هاتف صديقها للتحدث مع صديقها قبل دقائق من وفاتها. كما تم العثور على "ملاحظة انتحارية رقمية محذوفة" بتاريخ 25 تشرين الثاني على هاتف أغيليرا، موجهة إلى أشخاص محددين في حياتها.

لكن والدتها، ستيفاني ، رفضت نتائج الطب الشرعي، وأكدت أنها تعتقد أن ابنتها لم تكن منتحرة.

وصرحت رودريغيز أنها استعانت بمحامٍ في هيوستن ورفعت دعوى مدنية بقيمة مليون دولار، مطالبة بإعادة فتح التحقيق للكشف عن ملابسات وفاة ابنتها.

وأضافت والدتها: "لا يهم ما يقوله الناس أو ما يقوله الطب الشرعي… لا أزال أقاتل لمعرفة الحقيقة"، مشيرة إلى أنها تعتقد أن من كانوا في الشقة ليلة الحادث يعرفون ما .

كانت أغيليرا قد سافرت إلى أوستن لمتابعة مباراة الخاصة بجامعة Texas A&M ضد جامعة Texas Longhorns قبل وقوع الحادث، وهي من مواليد لاردو، تكساس.