تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
عن طريق الخطأ.. رمي 20 سبيكة من الذهب في مكب نفايات!
Lebanon 24
14-02-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة في جنوب
إيطاليا
مؤخرا انها استعادت صندوقاً به سبائك ذهبية من منشأة لفرز النفايات بعدما ألقاه أحد السكان بالخطأ مع نفايات منزله.
وأشارت الشرطة في بيان إلى أن الرجل دخل إلى مركز لقوات الدرك (كارابينيري) في بورتو تشيزاريو قرب مدينة ليتشي للإبلاغ عن اختفاء صندوق يحتوي على 20 سبيكة من
الذهب
تبلغ قيمتها حوالي 142 ألف دولار.
وسرعان ما تتبع المحققون تحركات الرجل الذي لم يتم
الكشف عن
اسمه، وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة، وأشارت الصور إلى أن الرجل ألقى بالصندوق في سلة مهملات عامة في منتجع ساحلي قريب، وكشفت تحقيقات إضافية أن الصندوق نُقل إلى المنشأة المحلية للتخلص من النفايات.
وذكر البيان أنه "بعد عدة ساعات من الفرز الدقيق، تمكنت الشرطة من العثور على الصندوق الذي لحقت به أضرار، لكنه كان لا يزال يحتوي على جميع السبائك الذهبية التي أعيدت بعد ذلك إلى مالكها الشرعي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
14/02/2026 08:56:53
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف
Lebanon 24
البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف
14/02/2026 08:56:53
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. رصاصة عن طريق الخطأ أنهت حياته
Lebanon 24
في طرابلس.. رصاصة عن طريق الخطأ أنهت حياته
14/02/2026 08:56:53
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
Lebanon 24
أ.ف.ب: كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
14/02/2026 08:56:53
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن
إيطاليا
الشرع
الصن
بيني
اراب
تابع
قد يعجبك أيضاً
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:33 | 2026-02-13
13/02/2026 11:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في أوستن...طالبة تسقط من شرفة الطابق السابع عشر
Lebanon 24
مأساة في أوستن...طالبة تسقط من شرفة الطابق السابع عشر
23:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
Lebanon 24
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
16:00 | 2026-02-13
13/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء غامضة...طالبة أمريكية تختفي عن الأنظار
Lebanon 24
في أجواء غامضة...طالبة أمريكية تختفي عن الأنظار
14:33 | 2026-02-13
13/02/2026 02:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
10:11 | 2026-02-13
13/02/2026 10:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:33 | 2026-02-13
برجك اليوم
23:00 | 2026-02-13
مأساة في أوستن...طالبة تسقط من شرفة الطابق السابع عشر
16:00 | 2026-02-13
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
14:33 | 2026-02-13
في أجواء غامضة...طالبة أمريكية تختفي عن الأنظار
10:11 | 2026-02-13
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
10:09 | 2026-02-13
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 08:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24