Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

عن طريق الخطأ.. رمي 20 سبيكة من الذهب في مكب نفايات!

Lebanon 24
14-02-2026 | 01:00
عن طريق الخطأ.. رمي 20 سبيكة من الذهب في مكب نفايات!
أعلنت الشرطة في جنوب إيطاليا مؤخرا انها استعادت صندوقاً به سبائك ذهبية من منشأة لفرز النفايات بعدما ألقاه أحد السكان بالخطأ مع نفايات منزله.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن الرجل دخل إلى مركز لقوات الدرك (كارابينيري) في بورتو تشيزاريو قرب مدينة ليتشي للإبلاغ عن اختفاء صندوق يحتوي على 20 سبيكة من الذهب تبلغ قيمتها حوالي 142 ألف دولار.

وسرعان ما تتبع المحققون تحركات الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة، وأشارت الصور إلى أن الرجل ألقى بالصندوق في سلة مهملات عامة في منتجع ساحلي قريب، وكشفت تحقيقات إضافية أن الصندوق نُقل إلى المنشأة المحلية للتخلص من النفايات.

وذكر البيان أنه "بعد عدة ساعات من الفرز الدقيق، تمكنت الشرطة من العثور على الصندوق الذي لحقت به أضرار، لكنه كان لا يزال يحتوي على جميع السبائك الذهبية التي أعيدت بعد ذلك إلى مالكها الشرعي".
 
