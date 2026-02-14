تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

حادثة مؤلمة.. توفي أثناء أدائه صلاة الجنازة على صديقه (صورة)

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:00
حادثة مؤلمة.. توفي أثناء أدائه صلاة الجنازة على صديقه (صورة)
حادثة مؤلمة.. توفي أثناء أدائه صلاة الجنازة على صديقه (صورة) photos 0
توفي رجل ستيني بشكل مفاجئ أثناء أدائه صلاة الجنازة على أحد أصدقائه في مصر.

فقد شهدت منطقة أبو الحسن بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة مؤثرة، بعدما توفي رجل يبلغ من العمر 64 عامًا أثناء مشاركته في أداء صلاة الجنازة على أحد أصدقائه عقب صلاة الظهر.
 
 
 
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض المواطن أحمد زهران لحالة إعياء مفاجئة خلال الصلاة، ما أثار حالة من الصدمة بين المصلين، الذين سارعوا لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيمت أجواء من الحزن على أهالي المنطقة. 
 
