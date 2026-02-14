حادثة مؤلمة.. توفي أثناء أدائه صلاة الجنازة على صديقه (صورة)

توفي رجل بشكل مفاجئ أثناء أدائه صلاة الجنازة على أحد أصدقائه في مصر.



فقد شهدت منطقة بمدينة المحلة الكبرى في واقعة مؤثرة، بعدما توفي رجل يبلغ من العمر 64 عامًا أثناء مشاركته في أداء صلاة الجنازة على أحد أصدقائه عقب صلاة الظهر.

وتلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض المواطن أحمد زهران لحالة إعياء مفاجئة خلال الصلاة، ما أثار حالة من الصدمة بين المصلين، الذين سارعوا لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيمت أجواء من الحزن على أهالي المنطقة.