Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
13-02-2026 | 23:33
برجك اليوم
الحمل
تمر بفترة ارتباك مؤقت، لكنها ستزول سريعًا لتكشف عن فرص مشرقة ومستقبل واعد. عاطفيًا، قد تكشف حقائق جديدة عن الشريك تُعيد تشكيل العلاقة. مهنيًا، اليوم مثالي للمبدعين والمتحدثين لتحقيق مكاسب مالية. صحيًا، تتمتع بعافية جيدة، مع ضرورة الاهتمام بالدفء لتجنب نزلات البرد وآلام الجيوب الأنفية.
الثور
قد تشعر باللوم الذاتي بلا سبب، وطلب نصيحة صديق موثوق يمنحك الاطمئنان. عاطفيًا، رغبتك في الاستقرار تتطلب ضبط النفس لبناء علاقة طويلة الأمد. مهنيًا، تراكم المهام قد يسبب خمولًا مؤقتًا، فاسترح قليلاً لاستعادة النشاط. صحيًا، انتبه للعدوى الجلدية وحرص على أدواتك الشخصية.
الجوزاء
أفكارك المبتكرة تجذب الانتباه وتفتح فرصًا مهنية وشخصية. عاطفيًا، احرص على التواصل الفعّال لتجنب الخلافات. مهنيًا، ركز على إنجازاتك بدل الخلافات. صحيًا، أعد تنظيم وجباتك لتعزيز الطاقة والحماية من الإرهاق.
السرطان
أحداث مبهجة تنتظرك، وحافظ على تواضعك مع من ساندك. عاطفيًا، واجه المشكلات العالقة لإعادة الحيوية للعلاقة. مهنيًا، فرص العمل الدولية تقترب من التحقيق. صحيًا، التغيير نحو أطعمة صحية وخفيفة سيعزز نشاطك وذهنك.
الأسد
فرص استثمارية كبيرة تنتظرك، فاستعن بالتفاؤل ودعم المقربين. عاطفيًا، مشاركة همومك مع الشريك تقوي الثقة. مهنيًا، ركز على إدارة أعمالك بحكمة. صحيًا، قد تشعر بخمول صباحي مؤقت، فاستقبل الشمس لتجديد طاقتك.
العذراء
اليوم تجني ثمار كفاحك الطويل. عاطفيًا، طاقة الحب تعمّك، وقد يلتقي العزاب بشخص مميز. مهنيًا، التواصل الذكي يعزز فرص تطوير العمل. صحيًا، خصص وقتًا للراحة وممارسة الهوايات لتعزيز النشاط والقدرة على التحمل.
الميزان
قد تشعر بخيبة أمل إذا وضعت سقفًا مرتفعًا لطموحاتك. عاطفيًا، شريكك يحتاج دعمك وتعاطفك. مهنيًا، احرص على توضيح بعض المهام للحفاظ على الانسجام. صحيًا، الانخراط الاجتماعي يحافظ على صفاء ذهنك.
العقرب
تمتلك اليوم إرادة قوية لمواجهة جذور المشكلات. عاطفيًا، ركز على شريكك الحالي. مهنيًا، فرص مالية ومشاريع جريئة تنتظرك، لكن إدارة المسؤوليات بحكمة ضرورية. صحيًا، استرح قليلًا لتجنب الصداع وآلام المعصم.
القوس 
تميل إلى التمسك بآرائك اليوم، فحافظ على الانفتاح لتجنب التوتر. عاطفيًا، وقت مثالي للتمتع بلحظات رومانسية مع الشريك. مهنيًا، الحظ المالي يدعمك والفرص واعدة. صحيًا، انضم لمجموعات صحية لتحفيز نمط حياة متوازن.
الجدي
يوم مليء بالارتباطات والمهام المتراكمة، فاطلب المساعدة عند الحاجة. عاطفيًا، تجنب تضخم الخلافات بالحفاظ على الهدوء. مهنيًا، استغل الفرص المالية والمهنية بسرعة. صحيًا، الأوجاع الطفيفة ستزول مع ممارسة الرياضة والاهتمام بالتغذية.
الدلو
تسير أمورك وفق خطتك، والنجاح يكلل جهودك. عاطفيًا، تتوهج مشاعرك الرومانسية ويبادلك الشريك نفس الحماس. مهنيًا، انتبه للمصاريف الكبيرة وحافظ على أداء مهامك بكفاءة. صحيًا، اعتنِ بعينيك والفحص الطبي الدوري.
الحوت
تقف على أعتاب نجاح باهر، فكن حذرًا لتفادي العثرات المفاجئة. عاطفيًا، قدم المرونة والفهم لتعزيز العلاقة. مهنيًا، التواصل الذكي مع الشخصيات المؤثرة يفتح أبواب الترقية. صحيًا، اتخذ الإجراءات الوقائية للحماية من نزلات البرد والحمى الموسمية.
