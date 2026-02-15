ظاهرة غريبة ستبهرك.. "قنديل بحر" كائن يُعيد كتابة مفهوم الحياة والبقاء

في تقريرٍ علمي، سلط الضوء على كائن بحري استثنائي يتحدى قوانين الطبيعة المألوفة، وهو قنديل البحر الخالد المعروف علمياً باسم "Turritopsis dohrnii". هذا الكائن الذي لا يتجاوز حجمه طرف إصبع الخنصر، يمتلك قدرة بيولوجية فريدة تجعله "خالداً" من الناحية النظرية، حيث يستطيع عكس دورة حياته والعودة إلى مرحلة الشباب بدلاً من الموت.



الحيلة البيولوجية المذهلة

بخلاف الكائنات الحية التي تسير في خط زمني ثابت من الولادة إلى الشيخوخة ثم الموت، يمتلك هذا القنديل القدرة على تحويل خلاياه الناضجة إلى خلايا فتية مرة أخرى.

تبدأ دورة حياته كيرقة "بلانولا" تتحول إلى "بوليب" (شكل ثابت في قاع المحيط)، ثم تنمو لتصبح قنديل بحر يسبح بحرية. ولكن، عند تعرضه للإجهاد، أو الجوع، أو الإصابة، أو حتى التقدم في السن، فإنه يقوم بعملية تُسمى "التحول التمايزي"، حيث يعود إلى شكل البوليب ليبدأ دورة حياته من جديد.



أبرز الحقائق عن الكائن الخالد:



-الحجم: صغير جداً، حيث يبلغ قطره حوالي 4.5 ملم فقط (أصغر من ظفر الإنسان).

-التركيب: يتكون جسمه من 95% من الماء، ويفتقر إلى الدماغ والنظام الهضمي المعقد.

-الخلود البيولوجي: هو خلود ضد الشيخوخة فقط؛ فبالرغم من قدرته على تجديد خلاياه، إلا أنه قد يموت نتيجة الافتراس من قبل الأسماك أو بسبب الأمراض.

-الموطن: يعود أصله إلى ، لكنه انتشر في محيطات العالم عبر مياه التوازن في السفن التجارية.



وأشار التقرير إلى أن العلماء يدرسون هذا الكائن باهتمام بالغ، آملين في فهم كيفية الحفاظ على طول "التيلوميرات" (أطراف الكروموسومات) وآليات إصلاح لديه. ويرى الباحثون أن فك شفرة هذا "الخالد الصغير" قد يفتح آفاقاً جديدة في علم البيولوجيا البشرية، وربما يساعد يوماً ما في إيجاد طرق لإبطاء الشيخوخة لدى الإنسان.



