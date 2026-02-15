تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
-5
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
متفرقات
نيويورك "تطرد" أبناءها.. هل تفقد "عاصمة العالم" روحها بسبب جنون الأسعار؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
23:00
تواجه
مدينة نيويورك
، التي طالما اعتُبرت عاصمة الفن والإبداع في العالم، أزمةً حقيقية تهدد هويتها الثقافية، حيث دفع الارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة وإيجارات العقارات الكثير من المبدعين والفنانين إلى حزم أمتعتهم ومغادرة المدينة بحثاً عن ملاذات أكثر رفقاً بجيوبهم.
إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة لم تعد تقتصر على السكن فحسب، بل شملت أيضاً تكاليف استئجار المراسم والمساحات الإبداعية، مما جعل البقاء في "التفاحة الكبيرة" عبئاً لا يستطيع صغار الفنانين وحتى المحترفين منهم تحمله.
ويرى خبراء أن هذه الهجرة الجماعية للمبدعين قد تؤدي إلى فقدان المدينة لحيويتها التي ميزتها لعقود، وتحولها إلى مراكز سكنية للأثرياء فقط، خالية من التنوع الثقافي الذي كان يصنعه الفنانون في أحيائها الشهيرة.
وفي ظل هذا المشهد، بدأت مدن أمريكية أخرى، وحتى مدن أوروبية، في جذب هؤلاء المبدعين من خلال تقديم تسهيلات وإيجارات منخفضة، مما يضع
نيويورك
أمام تحدٍّ وجودي للحفاظ على لقبها كقبلة عالمية للفن والموسيقى والمسرح.
