تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

نيويورك "تطرد" أبناءها.. هل تفقد "عاصمة العالم" روحها بسبب جنون الأسعار؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:00
A-
A+
نيويورك تطرد أبناءها.. هل تفقد عاصمة العالم روحها بسبب جنون الأسعار؟
نيويورك تطرد أبناءها.. هل تفقد عاصمة العالم روحها بسبب جنون الأسعار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه مدينة نيويورك، التي طالما اعتُبرت عاصمة الفن والإبداع في العالم، أزمةً حقيقية تهدد هويتها الثقافية، حيث دفع الارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة وإيجارات العقارات الكثير من المبدعين والفنانين إلى حزم أمتعتهم ومغادرة المدينة بحثاً عن ملاذات أكثر رفقاً بجيوبهم.

إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة لم تعد تقتصر على السكن فحسب، بل شملت أيضاً تكاليف استئجار المراسم والمساحات الإبداعية، مما جعل البقاء في "التفاحة الكبيرة" عبئاً لا يستطيع صغار الفنانين وحتى المحترفين منهم تحمله.
 
ويرى خبراء أن هذه الهجرة الجماعية للمبدعين قد تؤدي إلى فقدان المدينة لحيويتها التي ميزتها لعقود، وتحولها إلى مراكز سكنية للأثرياء فقط، خالية من التنوع الثقافي الذي كان يصنعه الفنانون في أحيائها الشهيرة.

وفي ظل هذا المشهد، بدأت مدن أمريكية أخرى، وحتى مدن أوروبية، في جذب هؤلاء المبدعين من خلال تقديم تسهيلات وإيجارات منخفضة، مما يضع نيويورك أمام تحدٍّ وجودي للحفاظ على لقبها كقبلة عالمية للفن والموسيقى والمسرح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فندق "الكومودور" يقفل أبوابه وبيروت تفقد صفحة جديدة من ذاكرتها
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل "فشلت" زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مدينة نيويورك

أوروبي

أمريكي

روبي

بيرة

جودي

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:40 | 2026-02-15
Lebanon24
13:21 | 2026-02-15
Lebanon24
12:52 | 2026-02-15
Lebanon24
12:15 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24