تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص

Lebanon 24
15-02-2026 | 13:21
A-
A+
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر انفجار عنيف هزّ متجراً للألعاب النارية في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، في حادثة مأساوية تسببت في حالة من الذعر والدمار الواسع في المنطقة المحيطة.

الانفجار وقع في وقت كانت تشهد فيه المنطقة نشاطاً اعتيادياً، مما أدى إلى وقوع ضحايا وتدمير كامل لمبنى المتجر، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني والمركبات المجاورة. وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأشارت التحقيقات الأولية للسلطات المحلية إلى أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن سوء تخزين أو تداول المواد المتفجرة داخل المتجر، فيما تم فتح تحقيق رسمي وموسع للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء الحادثة ومحاسبة المقصرين في تطبيق معايير السلامة العامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 9 اشخاص
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في جامعة بولاية ساوث كارولاينا الأميركية يودي بحياة شخصين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين.. 8 قتلى بانفجار مصنع تكنولوجيا حيوية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مقاطعة آنهوي

مار ال

الدم

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:58 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-15
Lebanon24
12:52 | 2026-02-15
Lebanon24
12:15 | 2026-02-15
Lebanon24
09:47 | 2026-02-15
Lebanon24
08:58 | 2026-02-15
Lebanon24
06:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24