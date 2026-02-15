تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص
Lebanon 24
15-02-2026
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر انفجار عنيف هزّ متجراً للألعاب النارية في
مقاطعة آنهوي
بشرقي
الصين
، في حادثة مأساوية تسببت في حالة من الذعر والدمار الواسع في المنطقة المحيطة.
الانفجار وقع في وقت كانت تشهد فيه المنطقة نشاطاً اعتيادياً، مما أدى إلى وقوع ضحايا وتدمير كامل لمبنى المتجر، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني والمركبات المجاورة. وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وأشارت التحقيقات الأولية للسلطات المحلية إلى أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن سوء تخزين أو تداول المواد المتفجرة داخل المتجر، فيما تم فتح تحقيق رسمي وموسع للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء الحادثة ومحاسبة المقصرين في تطبيق معايير السلامة العامة.
