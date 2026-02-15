"رائحة الخلود".. علماء يفككون لغز الوصفة العطرية للمومياوات المصرية

نجح فريق من العلماء الدوليين في فك شفرة الروائح المميزة للمواد المستخدمة في تحنيط المومياوات القديمة، مما أتاح "إعادة إحياء" عبق التاريخ الذي رافق ملوك النيل إلى العالم الآخر قبل آلاف السنين.



وتمكن الباحثون، من خلال تحليل البقايا العضوية الموجودة في أوانٍ كانوبية تعود لـ "سينيتناي"، وهي مرضعة الملك أمنحتب الثاني (نحو عام 1450 قبل الميلاد)، من تحديد مكونات بالغة التعقيد.

وتضمنت هذه "الوصفة الملكية" مزيجاً من شمع النحل، والزيوت النباتية، والراتنجات المستوردة من مناطق بعيدة، مثل صمغ أشجار الصنوبر والبتولا، بالإضافة إلى مادة "البيتومين" ومواد عطرية نادرة.



أشار العلماء إلى أن وجود راتنجات مستوردة من جنوب أو حوض في المقبرة المكتشفة في وادي الملوك، يعكس مدى تطور الشبكات التجارية التي أقامها المصريون القدماء. ويعتقد الباحثون أن هذه الروائح لم تكن لمجرد الحفظ الفيزيائي للجثمان، بل كان لها أبعاد عقائدية وجمالية تليق بمكانة الشخصية المحنطة.



يهدف هذا الاكتشاف إلى تعزيز التجربة المتحفية، حيث يتم العمل على تطوير أجهزة تتيح للزوار استنشاق "رائحة التحنيط" الأصلية بجانب مشاهدة المومياوات، مما يضيف بعداً حسياً جديداً لفهم الحضارة المصرية القديمة وطقوسها الجنائزية.



