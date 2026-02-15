تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"رائحة الخلود".. علماء يفككون لغز الوصفة العطرية للمومياوات المصرية
Lebanon 24
15-02-2026
|
14:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح فريق من العلماء الدوليين في فك شفرة الروائح المميزة للمواد المستخدمة في تحنيط المومياوات
المصرية
القديمة، مما أتاح "إعادة إحياء" عبق التاريخ الذي رافق ملوك النيل إلى العالم الآخر قبل آلاف السنين.
وتمكن الباحثون، من خلال تحليل البقايا العضوية الموجودة في أوانٍ كانوبية تعود لـ "سينيتناي"، وهي مرضعة الملك أمنحتب الثاني (نحو عام 1450 قبل الميلاد)، من تحديد مكونات بالغة التعقيد.
وتضمنت هذه "الوصفة الملكية" مزيجاً من شمع النحل، والزيوت النباتية، والراتنجات المستوردة من مناطق بعيدة، مثل صمغ أشجار الصنوبر والبتولا، بالإضافة إلى مادة "البيتومين" ومواد عطرية نادرة.
أشار العلماء إلى أن وجود راتنجات مستوردة من جنوب
شرق آسيا
أو حوض
البحر المتوسط
في المقبرة المكتشفة في وادي الملوك، يعكس مدى تطور الشبكات التجارية التي أقامها المصريون القدماء. ويعتقد الباحثون أن هذه الروائح لم تكن لمجرد الحفظ الفيزيائي للجثمان، بل كان لها أبعاد عقائدية وجمالية تليق بمكانة الشخصية المحنطة.
يهدف هذا الاكتشاف إلى تعزيز التجربة المتحفية، حيث يتم العمل على تطوير أجهزة تتيح للزوار استنشاق "رائحة التحنيط" الأصلية بجانب مشاهدة المومياوات، مما يضيف بعداً حسياً جديداً لفهم الحضارة المصرية القديمة وطقوسها الجنائزية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
Lebanon 24
علامة خفية.. رائحة الجسم الكريهة أخطر مما تتصورون
16/02/2026 02:10:28
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مالك نادي الخلود ينتقد التحكيم في الدوري السعودي
Lebanon 24
مالك نادي الخلود ينتقد التحكيم في الدوري السعودي
16/02/2026 02:10:28
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد يكتسح الخلود ويواصل الانتفاضة
Lebanon 24
الاتحاد يكتسح الخلود ويواصل الانتفاضة
16/02/2026 02:10:28
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 ساعات في الجوّ... "رائحة غريبة" أجبرت طائرة على الهبوط إضطراريّاً
Lebanon 24
بعد 8 ساعات في الجوّ... "رائحة غريبة" أجبرت طائرة على الهبوط إضطراريّاً
16/02/2026 02:10:28
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
البحر المتوسط
قبل الميلاد
شرق آسيا
جنوب شرق
المصرية
العلم
جمالي
مصرية
قد يعجبك أيضاً
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص
Lebanon 24
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص
13:21 | 2026-02-15
15/02/2026 01:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"متحف الخالدين" المصري.. صرحٌ ثقافي يهزم التحديات قبل الافتتاح الكبير
Lebanon 24
"متحف الخالدين" المصري.. صرحٌ ثقافي يهزم التحديات قبل الافتتاح الكبير
12:52 | 2026-02-15
15/02/2026 12:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة ستبهرك.. "قنديل بحر" كائن يُعيد كتابة مفهوم الحياة والبقاء
Lebanon 24
ظاهرة غريبة ستبهرك.. "قنديل بحر" كائن يُعيد كتابة مفهوم الحياة والبقاء
12:15 | 2026-02-15
15/02/2026 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة كبير صائدي الفئران السابق في بريطانيا عن 12 عاماً
Lebanon 24
وفاة كبير صائدي الفئران السابق في بريطانيا عن 12 عاماً
09:47 | 2026-02-15
15/02/2026 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
11 جريحاً... انفجار مدفع على عربة خلال احتفال في سويسرا
Lebanon 24
11 جريحاً... انفجار مدفع على عربة خلال احتفال في سويسرا
08:58 | 2026-02-15
15/02/2026 08:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:21 | 2026-02-15
فاجعة في الصين.. انفجار لمتجر ألعاب نارية يودي بحياة 8 أشخاص
12:52 | 2026-02-15
"متحف الخالدين" المصري.. صرحٌ ثقافي يهزم التحديات قبل الافتتاح الكبير
12:15 | 2026-02-15
ظاهرة غريبة ستبهرك.. "قنديل بحر" كائن يُعيد كتابة مفهوم الحياة والبقاء
09:47 | 2026-02-15
وفاة كبير صائدي الفئران السابق في بريطانيا عن 12 عاماً
08:58 | 2026-02-15
11 جريحاً... انفجار مدفع على عربة خلال احتفال في سويسرا
06:26 | 2026-02-15
نهاية مروّعة لرضيع في ليبيا.. هذا ما اعترفت به الأم بعد توقيفها
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24