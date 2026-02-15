تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
قد يربكك خبر مفاجئ اليوم، لكن مع التدقيق يمكنك تجاوزه دون خسائر كبيرة. عاطفيًا، يحتاج إصلاح الفتور إلى وقت وحوار صادق. مهنيًا، فرصة لإظهار قدراتك إذا ركزت على التفاصيل. صحيًا، خصص وقتًا للهدوء ومارس الرياضة لدعم توازنك الداخلي.
الثور 
إذا لاحظت مشكلة محتملة، بادر بمعالجتها قبل تفاقمها. عاطفيًا، كسر الصمت خطوة أساسية لإصلاح العلاقة. مهنيًا، قد تلتقي فرصة تواصل مهمة، فكن منتبهًا للإشارات. صحيًا، امنح نفسك الرعاية التي تستحقها عبر غذاء صحي وحركة مستمرة.
الجوزاء
لا تضغط على نفسك وأنت مرهق. عاطفيًا، التوتر قد ينعكس على صحتك، فهدئ أفكارك وامنح الأمور وقتها. مهنيًا، فرصتك لإثبات نفسك بفضل دقتك ومهاراتك العالية. صحيًا، استفد من الأعشاب والتوابل الطبيعية لتعزيز حيويتك.
السرطان
القلق تجاه المواقف العاطفية طبيعي، لكن لا تدع مخاوفك تسيطر. عاطفيًا، ابتسامة وكلمة لطيفة تكسر الجليد. مهنيًا، كن مستعدًا للدفاع عن خططك بتنظيم وأفكار واضحة. صحيًا، جرّب أساليب طبيعية أو غذائية تناسب احتياجاتك.
الأسد
لا تتسرع في القلق قبل التحقق من التفاصيل؛ قد يكون مجرد سوء فهم. عاطفيًا، امنح نفسك مساحة للتنفس ودع المشاعر الحقيقية تظهر. مهنيًا، الانتباه للتفاصيل يمنحك أفضلية واضحة. صحيًا، مارس نشاطًا رياضيًا مثل الجري لتعزيز طاقتك وهدوئك.
العذراء
لا تعتمد على آراء الآخرين دون التحقق. عاطفيًا، المصارحة الهادئة تفتح باب التفاهم. مهنيًا، قيّم تأثير من حولك على قراراتك واختر ما يناسبك. صحيًا، اقترب من الخيارات الغذائية الطبيعية وادعم نمط حياة متوازن.
الميزان
احذر الشائعات ولا تتسرع في القرارات. عاطفيًا، قد تتطلب المرحلة حسم موقفك بشأن التزام أكبر. مهنيًا، وسّع آفاقك بالبحث والتعلم. صحيًا، اهتم بأسنانك وفمك، فالتفاصيل الصغيرة تصنع فرقًا كبيرًا.
العقرب
الاتصالات أو الأجواء العائلية قد تضيف ضغطًا، فنظّم وقتك. عاطفيًا، تخلص من ظلال الماضي لتجنب عرقلة التقدم. مهنيًا، كن مرنًا ودع الأحداث تقودك أحيانًا. صحيًا، انتبه لنوعية غذائك واجعل مطبخك مصدرًا للطاقة الإيجابية.
القوس
تحقق من أي معلومة قبل تصديقها لتجنب النتائج العكسية. عاطفيًا، كن صادقًا مع نفسك واحتياجاتك. مهنيًا، ركّز على مسؤولياتك دون الانشغال بمشاكل الآخرين. صحيًا، أكثر من تناول الخضروات والفواكه، وراقب إشارات جسدك.
الجدي
قد تشعر بضغط فكري، ففرّغ طاقتك بالمشي أو الرياضة. عاطفيًا، انتظر اللحظة المناسبة للتقارب مع الشريك. مهنيًا، عملك السابق سيؤتي ثماره وقد تحصل على دعم غير متوقع. صحيًا، التزم بنظام متوازن يجمع بين غذاء جيد ونوم كافٍ لاستعادة النشاط.
الدلو
قد تميل لإخفاء بعض الحقائق لحماية من تحب، لكن الصراحة أفضل لتجنب التعقيدات. عاطفيًا، عبّر عن مشاعرك بلا خوف. مهنيًا، حافظ على التوازن بين العمل وراحتك الشخصية. صحيًا، ابدأ بخطوات بسيطة لتعزيز العافية واهتم بالغذاء الصحي.
الحوت
توتر بشأن شخص مقرب طبيعي، لكن التردد يزيد المسافة. عاطفيًا، واجه الأمور بحساسية وصراحة. مهنيًا، راقب محيطك فقد تأتي معلومات قيمة من مصادر غير متوقعة. صحيًا، احرص على شرب الماء وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة المناسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الرياض

التزام

رياضي

الحوت

الأسد

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:40 | 2026-02-15
Lebanon24
13:21 | 2026-02-15
Lebanon24
12:52 | 2026-02-15
Lebanon24
12:15 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24