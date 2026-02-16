تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
متحف بريطاني يزيل اسم "فلسطين" من خرائط ومعروضات الشرق الأوسط
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:22
أزال
متحف الآثار
البريطاني
في
لندن
، الذي يضم مجموعة واسعة من القطع الأثرية من مختلف أنحاء العالم، اسم "
فلسطين
" من بعض الخرائط واللوحات التعريفية ضمن معروضاته الخاصة بالشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "التلغراف" أن قرار الإزالة جاء بعد تلقي إدارة المتحف شكاوى تتعلق باستخدام هذا المصطلح، وسط جدل حول طبيعة المعروضات التاريخية.
وكانت بعض الخرائط واللوحات التعريفية المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين تُظهر الساحل الشرقي للبحر المتوسط تحت تسمية "فلسطين"، وتصف بعض الشعوب بأنها "ذات أصول فلسطينية".
وبناءً على الشكاوى، رأت إدارة المتحف أن كلمة "فلسطين" ليست "ذات دلالة مناسبة كمصطلح جغرافي تاريخي"، وقررت بالتالي حذفها.
وأوضحت الصحيفة أن خطوة الحذف جاءت استجابةً لاستطلاعات رأي الزوار، ومخاوف أثارتها مجموعة "المحامون البريطانيون من أجل
إسرائيل
"، المؤيدة لتل أبيب، ومقرها
بريطانيا
. (آرم نيوز)
