منوعات

كارثة كبرى في الهند.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر!

Lebanon 24
16-02-2026 | 02:59
A-
A+
كارثة كبرى في الهند.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر!
كارثة كبرى في الهند.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اندلع حريق هائل في سوق كورسيلا هات بمدينة كاتيهار بولاية بيهار في الهند، ما أدى إلى احتراق حوالي 200 متجر بالكامل.

يحاول السكان المحليون وفرق الإطفاء السيطرة على النيران، بينما وصلت تعزيزات من سيارات الإطفاء قادمة من نافغاشيا وباغالبور لدعم جهود الإخماد.

ووقعت النيران في وقت متأخر من ليلة الأحد في منطقة كورسيلا هات التابعة لمركز شرطة كورسيلا، على طول الطريق السريع الوطني رقم 31، وسرعان ما التهم الحريق أكثر من 200 متجر وفقاً لمصادر محلية.

ولم يُعرف حتى الآن سبب الحريق، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى سرعة انتشاره. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم السيطرة عليه بعد مرور عدة ساعات.

وأكد قاضي المقاطعة وصول سيارات الإطفاء من نافغاشيا وباغالبور لتعزيز جهود السيطرة على النيران بأسرع وقت ممكن، بينما لا يزال الحريق مستمراً، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الكبير، مع ألسنة لهب كثيفة ودخان غطى السماء، ما زاد من حالة الرعب بين المارة في المنطقة. (آرم نيوز) 

مواقع التواصل الاجتماعي

الطريق السريع

ولاية بيهار

المقاطعة

مار ال

الهند

assi

بولا

