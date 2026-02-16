كارثة كبرى في الهند.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر!

اندلع حريق هائل في سوق كورسيلا هات بمدينة كاتيهار بولاية بيهار في ، ما أدى إلى احتراق حوالي 200 متجر بالكامل.



يحاول السكان المحليون وفرق الإطفاء السيطرة على النيران، بينما وصلت تعزيزات من سيارات الإطفاء قادمة من نافغاشيا وباغالبور لدعم جهود الإخماد.

ووقعت النيران في وقت متأخر من ليلة الأحد في منطقة كورسيلا هات التابعة لمركز شرطة كورسيلا، على طول الوطني رقم 31، وسرعان ما التهم الحريق أكثر من 200 متجر وفقاً لمصادر محلية.

ولم يُعرف حتى الآن سبب الحريق، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى سرعة انتشاره. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم السيطرة عليه بعد مرور عدة ساعات.

وأكد قاضي وصول سيارات الإطفاء من نافغاشيا وباغالبور لتعزيز جهود السيطرة على النيران بأسرع وقت ممكن، بينما لا يزال الحريق مستمراً، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على حجم الدمار الكبير، مع ألسنة لهب كثيفة ودخان غطى السماء، ما زاد من حالة الرعب بين المارة في المنطقة. (آرم نيوز)