مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة

تمكنت مباحث في مصر من إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بعزبة أبو مرسي التابعة للوحدة المحلية بقرية شنو، بمركز ومحافظة كفر الشيخ، حيث شهدت العزبة مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، على يد آخرين، حيث جرى طعنه بطعنات نافذة بالصدر وجروح متفرقة بالجسد، ليجري نقله إلى ، وتوفى متأثرًا بإصابته، ويجري نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن جثمان الشاب.

وتلقى مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة داخل عزبة أبو مرسي بقرية شنو التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ نتج عنها إصابة شاب أحمد صادق السعداوي، 19 عامًا، بإصابات خطرة وتوفي في أثناء تلقيه العلاج والفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.



على الفور شكل البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث مكبر من ضباط المباحث الجنائية للوقوف على أسباب المشاجرة وضبط أطرافها في أسرع وقت، وتمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من إلقاء القبض على " ا.م.ع" 31 سنة، وشقيقه" م.م.ع"25 سنة، تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. (اليوم السابع)

