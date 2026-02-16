تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة

Lebanon 24
16-02-2026 | 12:27
A-
A+
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تمكنت مباحث كفر الشيخ في مصر من إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بعزبة أبو مرسي التابعة للوحدة المحلية بقرية شنو، بمركز ومحافظة كفر الشيخ، حيث شهدت العزبة مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، على يد آخرين، حيث جرى طعنه بطعنات نافذة بالصدر وجروح متفرقة بالجسد، ليجري نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى متأثرًا بإصابته، ويجري نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن جثمان الشاب.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة داخل عزبة أبو مرسي بقرية شنو التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ نتج عنها إصابة شاب أحمد صادق السعداوي، 19 عامًا، بإصابات خطرة وتوفي في أثناء تلقيه العلاج والفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

على الفور شكل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث مكبر من ضباط المباحث الجنائية للوقوف على أسباب المشاجرة وضبط أطرافها في أسرع وقت، وتمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من إلقاء القبض على " ا.م.ع" 31 سنة، وشقيقه" م.م.ع"25 سنة، تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة في حي السلم تنتهي بالقبض على مطلوب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى كفر الشيخ العام

مديرية أمن كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزير الداخلية

مدير إدارة

مساعد وزير

كفر الشيخ

الصدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-02-16
Lebanon24
09:13 | 2026-02-16
Lebanon24
09:08 | 2026-02-16
Lebanon24
05:05 | 2026-02-16
Lebanon24
04:54 | 2026-02-16
Lebanon24
02:59 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24