تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت مباحث
كفر الشيخ
في مصر من إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بعزبة أبو مرسي التابعة للوحدة المحلية بقرية شنو، بمركز ومحافظة كفر الشيخ، حيث شهدت العزبة مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، على يد آخرين، حيث جرى طعنه بطعنات نافذة بالصدر وجروح متفرقة بالجسد، ليجري نقله إلى
مستشفى كفر الشيخ العام
، وتوفى متأثرًا بإصابته، ويجري نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن جثمان الشاب.
وتلقى مساعد
وزير الداخلية
مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة داخل عزبة أبو مرسي بقرية شنو التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ نتج عنها إصابة شاب أحمد صادق السعداوي، 19 عامًا، بإصابات خطرة وتوفي في أثناء تلقيه العلاج والفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.
على الفور شكل
مدير إدارة
البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث مكبر من ضباط المباحث الجنائية للوقوف على أسباب المشاجرة وضبط أطرافها في أسرع وقت، وتمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من إلقاء القبض على " ا.م.ع" 31 سنة، وشقيقه" م.م.ع"25 سنة، تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر
Lebanon 24
خيانة تتحول إلى جريمة قتل دامية في مصر
17/02/2026 01:13:59
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة في حي السلم تنتهي بالقبض على مطلوب
Lebanon 24
مطاردة في حي السلم تنتهي بالقبض على مطلوب
17/02/2026 01:13:59
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
17/02/2026 01:13:59
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
17/02/2026 01:13:59
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى كفر الشيخ العام
مديرية أمن كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
وزير الداخلية
مدير إدارة
مساعد وزير
كفر الشيخ
الصدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة بسبب خلافات سابقة تنتهي بحكم شنقًا
Lebanon 24
جريمة بسبب خلافات سابقة تنتهي بحكم شنقًا
16:37 | 2026-02-16
16/02/2026 04:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
Lebanon 24
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
09:13 | 2026-02-16
16/02/2026 09:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق... قتل والده الاستاذ الجامعيّ ومن ثمّ انتحر
Lebanon 24
في العراق... قتل والده الاستاذ الجامعيّ ومن ثمّ انتحر
09:08 | 2026-02-16
16/02/2026 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
Lebanon 24
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
05:05 | 2026-02-16
16/02/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..مصرع مسن خلال مهرجان لمصارعة الثيران في إسبانيا
Lebanon 24
بالفيديو..مصرع مسن خلال مهرجان لمصارعة الثيران في إسبانيا
04:54 | 2026-02-16
16/02/2026 04:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:37 | 2026-02-16
جريمة بسبب خلافات سابقة تنتهي بحكم شنقًا
09:13 | 2026-02-16
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
09:08 | 2026-02-16
في العراق... قتل والده الاستاذ الجامعيّ ومن ثمّ انتحر
05:05 | 2026-02-16
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
04:54 | 2026-02-16
بالفيديو..مصرع مسن خلال مهرجان لمصارعة الثيران في إسبانيا
02:59 | 2026-02-16
كارثة كبرى في الهند.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر!
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24