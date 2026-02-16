جريمة بسبب خلافات سابقة تنتهي بحكم شنقًا

قضت محكمة جنايات الزقازي بمحافظة الشرقية في مصر بمعاقبة ميكانيكي متهم بقتل فكهاني بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بسبب خلافات سابقة بينهما بالإعدام شنقاً.تعود أحداث القضية رقم 6714 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1955 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق،عندما أحالت المتهم عمرو.م.ع.م18 سنة ميكانيكي مقيم بكفر الإشارة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لإتهامه بقتل المجنى عليه محمد مغازي 29 سنة فكهاني مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا بأن بيت النية وعقد على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سنجة"،وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه،وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأودت بحياته.وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإستيقاف المجني عليه حال سيره بالطريق العام، حال استقلاله الدراجه النارية ونشبت مشاجرة بينهما ،قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات قاصداً من ذلك إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة بينهما.وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن العامة،تمكنت من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم .