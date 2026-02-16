تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
 الحمل
قد تشعر بالرغبة في التعبير عن أفكارك من خلال الكتابة، رغم انشغالك بالمكالمات والتنقلات. عاطفيًا، الجرأة قد تدفعك لبدء لقاء جديد ومثير، ومهنيًا، ساعد الآخرين بدل الانتظار، فدعمك سينعكس عليك إيجابًا. صحيًا، ركّز على خطوات بسيطة لتحسين مظهرك ولياقتك.
الثور
توتر وقلق قد يسيطران على يومك، لذا يُنصح بالمشي أو ممارسة رياضة خفيفة لتصفية ذهنك. عاطفيًا، يمكن تحقيق إنجازات مشتركة مع الشريك، ومهنيًا، لا ترفض أفكار الآخرين بسرعة فقد تحمل لك دروسًا مهمة. صحيًا، احرص على شرب الماء لدعم نشاطك وصحة مفاصلك.
الجوزاء
التواصل مع الأصدقاء وإنهاء المراسلات المهمة سيقربك من تحقيق أهدافك. عاطفيًا، يوم مناسب لموعد أول ناجح، ومهنيًا، تجنب اتخاذ قرارات حاسمة وسط بعض الارتباك. صحيًا، راجع عاداتك الغذائية والرياضية وضع أهدافًا واقعية لتحسين نمط حياتك.
السرطان
قد تشغلك أمور منسية، فلا تضغط على نفسك. عاطفيًا، التفكير بعقلانية في مواصفات الشريك المناسب أفضل من الانجراف وراء الرومانسية، ومهنيًا، تمسّك بأفكارك رغم المعارضة. صحيًا، تنظيم جدول واضح للوجبات والرياضة والراحة سيمنحك استقرارًا أفضل.
الأسد
أنت سريع في إنهاء الأمور المالية أو الورقية، وعاطفيًا، أظهر تقديرك للشريك بخطوة مميزة. مهنيًا، لا تدع المزاج يؤثر على ثقتك بنفسك، وصحيًا، المثابرة على العادات الصحية تقرّبك من أهدافك الكبرى.
العذراء
قد تشعر بالملل ورغبة في الابتعاد عن الروتين. عاطفيًا، يلفتك الفكر قبل الشكل، ومهنيًا، التركيز والاجتهاد ضروريان لإثبات قدرتك. صحيًا، استمع لجسدك وداوم على الرياضة مع تجنب العادات الغذائية السيئة.
الميزان
أفكار مبتكرة وتجارب تلهمك للإبداع قد تخطر ببالك. عاطفيًا، حان وقت تحديد صفات شريك حياتك وبناء علاقة متينة. مهنيًا، قد تشعر بضغط نفسي، فخفف عن نفسك قليلًا، وصحيًا، اجعل النشاط الذي تحبه جزءًا من روتينك اليومي.
العقرب 
توتر بسيط نتيجة مهام مزعجة، فاستثمر الرياضة أو الكتابة لتفريغ الطاقة. عاطفيًا، الحوار يقربك من الشريك، ومهنيًا، ابحث بنفسك عن الإجابات الدقيقة. صحيًا، مارس تمارين التنفس والإطالة لتعزيز النشاط.
القوس
حاجة إلى استراحة وإعادة صفاء ذهنك، دلّل نفسك بنشاط ترفيهي أو عشاء مميز. عاطفيًا، لقاء مع شخص يلفت الانتباه. مهنيًا، لديك القدرة على قيادة الآخرين، وصحيًا، لا تهمل تمارينك اليومية حتى لو شعرت بالكسل.
الجدي
خطط لأمسية مميزة مع شريك حياتك أو حضور مناسبة اجتماعية. عاطفيًا، قد تعيش تحولًا في مشاعرك. مهنيًا، استثمر صباحك للإنتاجية، وصحيًا، اهتم بجودة غذائك واستمتع بتحضير وجباتك.
الدلو
قد يتشتت ذهنك بين أفكار متعددة، فحاول التمهل وأخذ فترات راحة. عاطفيًا، التريث أفضل قبل اتخاذ قرارات جديدة. مهنيًا، ركز على الحقائق لتنجز مهامك بدقة، وصحيًا، استمر بممارسة الرياضة للحفاظ على النشاط.
الحوت
تنظيم جيد للوقت سيمكنك من إنجاز المهام. عاطفيًا، امنح قلبك فرصة لتجربة مشاعر جديدة. مهنيًا، كن منفتحًا على آراء الآخرين. صحيًا، ممارسة نشاط مثل الفنون القتالية تساعد على تحقيق توازن داخلي.
