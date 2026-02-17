تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وفاة صادمة في البرد القارس

Lebanon 24
17-02-2026 | 04:30
وفاة صادمة في البرد القارس
توفي رجل يبلغ من العمر 47 عامًا بعد أن انزلق وسقط في البرد القارس بمدينة New York City، حيث عُثر عليه جالسًا على مقعد خارج سوبرماركت في حي فلاشينغ بمنطقة كوينز.

وذكرت تقارير إعلامية، بينها The New York Times، أن فيليب بيوما غادر منزله في بايسايد بعد ظهر 26 كانون الثاني لشراء دواء لعمه من إحدى الصيدليات، لكنه لم يعد. وبحسب إفادة زوج والدته، أبلغه المحققون أن بيوما تعرّض لإصابات في أنفه ومحجر عينه بعدما سقط مرتين، يُرجّح أنهما حدثتا خارج متجر «كي فود».

وقال مدير المتجر، لويس بولانكو، إنه شاهد بيوما مساء ذلك اليوم وكان يعاني من نزيف في الأنف، وعرض عليه المساعدة وسأله إن كان بحاجة إلى الشرطة، إلا أن الأخير أجابه بأنه بخير. وأضاف أنه رآه لاحقًا جالسًا على مقعد خارج المتجر وبحوزته عبوة زبدة فول سوداني اشتراها من الداخل، معتقدًا حينها أنه في حالة سُكر.

وفي صباح اليوم التالي، عاد بولانكو إلى العمل ولاحظ أن بيوما لا يزال جالسًا في المكان نفسه. وعندما حاول إيقاظه لم يستجب، فقام بالاتصال برقم الطوارئ 911، ليتبيّن أنه فارق الحياة.

وأفاد أفراد من عائلته أن شخصًا ما أعطاه مناديل ورقية لإيقاف النزيف، إلا أن زوج والدته أعرب عن صدمته متسائلًا لماذا لم يتصل أحد بالإسعاف، مؤكدًا أن اتصالًا هاتفيًا كان من الممكن أن ينقذ حياته.

ووفقًا لبيانات الطقس، تراوحت درجات الحرارة في فلاشينغ يوم 26 كانون الثاني بين 19 و27 درجة فهرنهايت تحت موجة برد شديدة ضربت المدينة. وأوضحت شرطة نيويورك أن الوفاة لم تُعتبر مشبوهة.

ويُعد بيوما من بين نحو 20 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة موجة الصقيع التي شهدتها المدينة على مدى 18 يومًا بدءًا من 24 كانون الثاني ، حيث تراوحت أعمار الضحايا بين 27 و90 عامًا.

من جهته، أعلن عمدة المدينة Zohran Mamdani في 7 شباط إجراءات طارئة إضافية لتوسيع الملاجئ ومراكز التدفئة، محذرًا من أن البقاء في الخارج حتى لفترة قصيرة خلال الطقس المتجمد قد يكون قاتلًا.

