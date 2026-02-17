تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالصور.. مزاد يعرض رسالة نادرة تكشف رسومات طفولة الملكة إليزابيث

Lebanon 24
17-02-2026 | 16:22
بالصور.. مزاد يعرض رسالة نادرة تكشف رسومات طفولة الملكة إليزابيث
بعد مرور أكثر من ثمانين عامًا، كشفت رسالة مخبأة تحت سرير عن رسومات ساحرة وملاحظات شخصية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لتصبح اليوم قطعة نادرة ستُعرض للبيع في مزاد علني بنهاية الشهر الجاري، وفق ما أفادت مجلة "بيبول".


الخطاب، الذي أرسلته الأميرة إليزابيث في سن العاشرة إلى بياتريس ستيلمان، يحتوي على رسومات لطيفة لكلاب وخيول وأطفال، ويمنح لمحة حميمة عن حياة الطفولة الملكية بعيدًا عن الرسميات والبروتوكولات.

تم اكتشاف الرسالة المكتوبة بخط اليد قبل عامين داخل حقيبة قديمة، وتضم أيضًا ملاحظات عن عطلة صيفية في منطقة كورنوال، مع إشارات للنباتات والطيور والأسماك الذهبية، وعبارات دافئة لأفراد الأسرة والخدم، ما يعكس شخصية إليزابيث المرحة والملاحظة منذ صغرها.

تشمل الرسومات خيولًا مع لصوص، فتاة تُدعى ماري، صبي يُدعى جون، كلب باسم جيم، ومشاهد لطفل وحصان صغير يقفزان فوق سياج، ورجل يحتضن حصانه بعصاه.

ويتوقع أن تصل قيمة هذه التحفة التاريخية إلى أكثر من 5,400 دولار عند عرضها في مزاد Hansons Auctioneers يوم 27 شباط، وفق الإعلان الرسمي.

وأوضح جستن ماثيوز من دار المزادات أن مشاهدة الخطاب لأول مرة كانت تجربة مدهشة، قائلاً: "نرى هنا الملكة إليزابيث كما نعرفها، بحبها للخيول والكلاب، واض
ح في كل كلمة ورسمة في هذه الرسالة الصغيرة".

 

ويشير ماثيوز إلى أن الخطاب يعكس الصفات التي اشتهرت بها الملكة لاحقًا، مثل الرصد، اللطف، والاهتمام بالآخرين.

وتضمنت الحقيبة أيضًا مذكرات ورسائل أخرى، منها طلب الأميرة مارغريت للعناية بزيها الخاص بالسباحة، ما يضيف لمسة شخصية إضافية لهذه المجموعة النادرة، التي لم تعد مجرد أوراق ورسومات، بل نافذة فريدة على طفولة إحدى أكثر الشخصيات تأثيرًا في القرن العشرين.











 















 














 
 
