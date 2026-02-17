تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
17-02-2026 | 21:55
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعات برج الحمل اليوم
يجب عليك الحفاظ على هدوئك النفسي والتفكير بعقلانية قبل اتخاذ قرارات متسرعة قد تندم عليها. خيالك الواسع اليوم سيكون هو مصدر إلهامك الحقيقي.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب
قد تنبهر بشخص غريب تظنه أفضل من شريكك، لكنه مجرد سراب وخيال عابر. تمسك بحبيبك الحالي ولا تندفع وراء أوهام قد تسبب لك خسارة فادحة.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل
ستحقق أخيرًا الأهداف المهنية التي خططت لها طويلًا بفضل اجتهادك المستمر. فقط عليك التحلي بالصبر تجاه التغييرات الطارئة في مكان عملك، لكي تضمن لنفسك مكانة مرموقة واستقرارًا وظيفيًا.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة
تتمتع اليوم بصحة ممتازة بفضل ثقتك العالية بنفسك واستقرارك العاطفي الملحوظ. اليقين بأن السعادة تشفي الأبدان سيمنحك طاقةً إيجابيةً تجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

توقعات برج الثور اليوم
طمئن نفسك القلقة ولا تخشى الصعوبات المحيطة بك، فهي ناتجة عن أخطاء الآخرين. ستُحل كافة الأزمات قريبًا، لتبدأ مرحلة جديدة مفعمة بالأمل.

توقعات برج الثور اليوم في الحب
يشعر المرتبطون برغبة صادقة في قضاء وقت ممتع وهادئ مع شركاء حياتهم اليوم. هذا التواصل الحميم سيجدد العواطف، ويمنح علاقتكما دفئًا ورومانسية.

توقعات برج الثور اليوم في العمل
عليك التحكم في نفقاتك العشوائية لتجنب الوقوع في أزمات مالية مستقبلية قاسية. استشر خبيرًا في استثماراتك، لكي تضع أموالك في مكانها الصحيح وتحقق ربحًا وفيرًا.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة
استغل ساعات الصباح الأولى في القيام بالأنشطة البدنية الشاقة، فصحتك ستكون في ذروة نشاطها. أيضًا، عليك تجنب السكريات لتقليل آلام الأسنان.

توقعات برج الجوزاء اليوم
يوم مثالي لخوض المغامرات الجديدة، الحظ يبتسم لك ويدعم خطواتك المالية بوضوح. إذا كنت تنوي الاستثمار، فافعل ذلك الآن لكي تحقق ثروة واستقرارًا ماديًا كبيرًا.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب
قد تواجه نزاعات عاطفية كبرى تتطلب منك الحكمة وعدم الاندفاع في الرد. قيم تصرفات الشريك بموضوعية تامة، لكي تتخذ قرارًا صائبًا.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل
قد تنتظرك نجاحات مهنية واسعة ومكافآت مالية غير متوقعة اليوم مقابل جهودك السابقة المتميزة. قد تحصل على ترقية طال انتظارها، مما يمنحك فخرًا بمسيرتك العملية.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة
قد تعاني من الحموضة وتساقط الشعر نتيجة اتباع نظام غذائي سيء ومضطرب. اشرب الماء بكثرة واترك العادات الضارة، لكي تستعيد صحتك.

توقعات برج السرطان اليوم
الوقت مثالي لتنفيذ أفكارك المبتكرة والتسجيل في دورات تدريبية تطور مهاراتك الفنية. هذا التميز سيجعلك تتفوق على منافسيك، ويمنحك ثقة مطلقة في قدراتك المهنية والعملية.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب
ستتمكن اليوم من فتح قلبك لشريكك والتواصل معه بصدق وشفافية تامة. هذا الحوار الصريح سيعيد الحماس لعلاقتكما، ويذيب الجليد المتراكم بينكما.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل
نجمك يسطع في سماء العمل اليوم، مما يزيد من دخلك، لكنه أيضًا سيثير غيرة الزملاء. عليك أن تبني جسور المودة مع فريقك، لكي تحافظ على بيئة عمل مريحة.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة
قد تشعر اليوم بحيوية فائقة، فاستخدم هذه الطاقة في إنهاء مهامك المؤجلة بذكاء. نشاطك البدني المرتفع سيحسن حالتك المزاجية، ويجعلك تنجز أعمالك بإتقان وتفوق وصحة.

توقعات برج الأسد اليوم
قد تتبنى أفكارًا جديدة وتتخلى عن قناعات قديمة كانت تعيق تطورك الفكري والعملي. فقط، سيكون من الأفضل ألا تبالغ في التغيير المفاجئ.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب
إذا كانت حياتك العاطفية مستقرة، فلا تترك نفسك للرغبات العابرة التي تفسد سلامك. استثمار طاقتك في تعزيز علاقتك بشريكك الحالي سيمنحك حبًا دائمًا.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل
احذر من الزملاء الذين يتظاهرون بالود وهم يضمرون لك العداء في العمل. كن يقظًا اليوم لتجنب مكائدهم، لكي تحمي نجاحك المهني.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة
قلة النوم قد تسبب لك أرقًا مزمنًا يؤثر سلبًا على تركيزك وصحتك العامة. التزم بجدول زمني صارم للراحة، لكي يستعيد جسمك توازنه.

توقعات برج العذراء اليوم
قد تتطلب منك الظروف اليوم أن تكون حازمًا في الدفاع عن وجهة نظرك بوضوح. لا تسمح لصمتك أن يُفسر بشكل خاطيء، تكلم بجرأة لكي تمنع أي سوء فهم.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب
عليك كسر الروتين الممل في علاقتك العاطفية إذا كنت ترغب في تجديد الشغف. ابحث عن أنشطة رومانسية مثيرة، وستجد شريكك متجاوبًا معك.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل
ستستعيد اليوم ثروة مفقودة بشكل مفاجئ، مما يساعدك على سداد كافة ديونك المالية. هذا الانتعاش سيوفر لك راحة نفسية كبيرة، ويُمكنك من بدء مشاريعك الجديدة.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة
صحتك اليوم في حال جيدة، لكن القلق قد يسبب لك توترًا يرهق أعصابك ويحمل بعض الأعراض المزعجة. عالج المشكلات التي تشغل بالك بهدوء، لكي تحمي سلامك وصحتك.

توقعات برج الميزان اليوم
ابتعد عن الاندفاع والتهور الناتج عن لحظات الغضب العابرة اليوم. فكر بمنطقية وهدوء، واستغل قدراتك الكبيرة في التواصل الفعال لتحقيق مكاسب شخصية تمنحك تميزًا ونجاحًا.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب
يمثل اليوم نقطة تحول كبرى في مسار علاقتك العاطفية الحالية. ستكتشف جوانب خفية في شخصية المقربين منك، مما يساعدك على اتخاذ قرارًا صائبًا يحدد مستقبلك.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل
رغم قدرتك على إنجاز المهام، قد يسيطر عليك الخمول الذهني اليوم. رُبما يتطلب منك هذا أخذ إجازة قصيرة لتجديد طاقتك، والعودة لاحقًا بنشاط وحماس وتركيز.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة
رُبما تكون قد تهاونت كثيرًا في اتباع روتينك الرياضي خلال الفترة الماضية. حان الوقت للعودة بجدية إلى المسار الصحي، لكي لا يضيع مجهودك السابق.

توقعات برج العقرب اليوم
قد يطرق بابك اليوم بعض الأقارب أو الأصدقاء في زيارة مفاجئة. استغل هذه الفرصة لتقوية روابطك الاجتماعية وصقل مهاراتك في الحديث. ستعيش أجواء مليئة بالبهجة.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب
قد يعيش المتزوجون فرحة كبرى الآن بمناسبة إنجاز شخصي أو قدوم طفل جديد. أما العزاب، فمن المتوقع حصولهم على موافقة الأهل الرسمية للارتباط بمن يحبون.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل
قد يكون هذا هو التوقيت الأنسب لتكثيف جهودك والتركيز على طموحاتك المهنية الكبرى. إصرارك وتفانيك في إنهاء مشروعك الحالي لن يضيع هباء، بل سيثمر نجاحًا ملموسًا وتطورًا.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة
قد تواجه بعض المتاعب التنفسية نتيجة الغبار اليوم. ابتعد عن مسببات الحساسية تمامًا، واهتم بنقاء بيئتك لضمان عيش يوم صحي.

توقعات برج القوس اليوم
تجنب الأشخاص الذين يركزون على عيوبك ويتجاهلون نقائصهم الشخصية الواضحة. حافظ على مسافة آمنة تفصلك عن المحبطين، لتتمكن من حماية سلامك النفسي.

توقعات برج القوس اليوم في الحب
ستتمكن اليوم من حسم ترددك الطويل بشأن الالتزام الرسمي في علاقتك. قد تتخذ قرارًا جديًا بالخطوبة أو الزواج، مما يمنح حياتك العاطفية استقرارًا وسعادة.

توقعات برج القوس اليوم في العمل
تراكم الالتزامات المهنية قد يسبب لك قلقًا وتشتتًا ذهنيًا ملحوظًا اليوم. بدلاً من الضغط على أعصابك، امنح نفسك راحة مستحقة لتستعيد قدرتك المميزة على الإبداع والإنتاج.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة
اكتشافك للمسار الصحي المثالي سيحدث ثورة إيجابية في نمط حياتك الحالي. الالتزام بالعادات الغذائية السليمة سيمنحك جسدًا قويًا وعقلاً نشيطًا.

توقعات برج الجدي اليوم
عليك أن توجه اليوم كامل طاقتك نحو تحقيق أهدافك المنشودة بتركيز عالي. تجنب الأحاديث الجانبية التي قد تدخلك في دوامة عاطفية مزعجة، وحافظ على هدوئك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب
انشغالك بالعمل قد يبعدك عن شريكك الذي يتوق بشدة لاهتمامك وحنانك. خصص وقتًا كافيًا للتعبير عن مشاعرك لشريكك، لكي تحافظ على وهج الحب بينكما.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل
يوم حافل بالنجاحات للعاملين في مجالات الكتابة والصحافة والتعليم والتدريس. قد تحصل على تكريم رسمي لإنجازاتك الإبداعية، مما يعزز مكانتك المهنية.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة
لديك دافع قوي الآن لإجراء تغييرات جذرية وصحية في نمط حياتك. قد تقرر الإقلاع عن التدخين والبدء في ممارسة تمارين رياضية، مما سيمنحك الصحة والعافية.

توقعات برج الدلو اليوم
قد تتدفق الفرص إليك بسهولة اليوم لكن عليك دراسة كل خيار بهدوء. لا تتعجل في اتخاذ القرارات، وثق بقدرتك على اختيار الخيار الأنسب الذي سيحقق لك تميزًا باهرًا.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب
قد تجذب انتباه شخص مميز اليوم وستبادله الإعجاب بشكل ملحوظ جدًا. قد تظهر بعض العقبات الأسرية التي تختبر متانة علاقتكما، فكن صبورًا لتتجاوز التحديات.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل
مكاسب مالية غير متوقعة في طريقها إليك نتيجة جهدك السابق. حان الوقت لتدليل نفسك وأخذ قسط من الراحة، لكي يتلاشى التوتر وتستعيد نشاطك وإبداعك.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة
قد تتعرض لوعكة صحية طفيفة تتطلب منك استشارة طبيب متخصص فورًا. اتخذ كافة الاحتياطات ضد الالتهابات الموسمية، واهتم بتقوية مناعتك لكي تظل قويًا ونشيطًا.

توقعات برج الحوت اليوم
قد ينصب كامل اهتمامك اليوم على تطوير مسارك المهني وتحقيق نجاحات واسعة. خفف الضغط عن أعصابك قليلًا، فالتوازن سيجعلك تبلغ أهدافك دون إرهاق جسدي أو توتر.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب
التفاهم والتسامح هما الركنان الأساسيان لاستمرار أي علاقة عاطفية ناجحة. ابتعد عن التشدد في الرأي والعناد وكن أكثر تعاطفًا مع شريكك.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل
قد تجد نفسك الآن منخرطًا في مهن تتطلب السفر المستمر والتواصل الاجتماعي. تكوين شبكة علاقات مع شخصيات هامة سيفتح لك أبوابًا للتقدم والازدهار المهني.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة
ستشعر بطاقة كبيرة ونشاط استثنائي اليوم يدفعك لممارسة الرياضات الخارجية التنافسية. استغل هذا اليوم لتفريغ طاقتك في نشاط مفيد، وهو ما سيحسن حالتك المزاجية ويمنحك توازنًا بدنيًا. (ليالينا)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

في الحب

ليالينا

التزام

الطويل

التركي

الحكمة

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
00:56 | 2026-02-18
Lebanon24
00:39 | 2026-02-18
Lebanon24
23:56 | 2026-02-17
Lebanon24
23:44 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24