بالفيديو.. ميكروباص سقط بكامل ركابه داخل حفرة للصرف الصحي

تداولت حسابات على خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحادث ميكروباص سقط بكامل ركابه داخل حفرة للصرف الصحي في منطقة الزاوية بالقاهرة.



وبحسب ما نقلته "العربية"، وقع الباص في حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية، ووصلت فرق المطافي إلى مكان الحادث، مؤكدة أنه جرى إنقاذ جميع الركاب.



وأظهر الفيديو عمال الإغاثة وهم يحاولون إخراج الركاب وسط استنفار الأهالي في محيط الموقع.

