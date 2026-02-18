تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

أفعى لدغت رجلاً فماتت هي.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:38
أفعى لدغت رجلاً فماتت هي.. ما السبب؟
لقيت أفعى حتفها بعد أن لدغت رجلا في كرواتيا، حيث قضت جراء نسبة كحول قاتلة في دمها، في حدث غير مألوف أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وفي التفاصيل، وخلال عودته إلى منزله شعر ستيف رادوليتش، البالغ من العمر 42 عاما، بألم حاد في ساقه، فالتفت ليجد أفعى على جانب الطريق، وفق التقارير.

أمسك الرجل بالأفعى ونقلها إلى عيادة بيطرية حيث تبين أنها نفقت. وأظهرت الفحوص أن نسبة الكحول في دم الأفعى بلغت 5.1 غرامات لكل كيلوغرام، وهي نسبة قاتلة بحسب الخبراء.

اللافت أن الرجل لم يُصب بأذى بالغ جراء لدغة الأفعى السامة. ورجح أطباء أن يكون ارتفاع نسبة الكحول في دمه قد قلل من تأثير السم. لكنهم شددوا على أن الكحول لا يشكل وسيلة للحماية من لدغات الأفاعي.

الحادثة التي بدت طريفة بالنسبة للبعض، رأى فيها آخرون دليلا على خطورة الكحول، "الذي لم تتمكن حتى الأفعى من تحمله". (مونت كارلو)
وسائل الإعلام

عيادة بيطرية

مونت كارلو

كرواتيا

الكحول

راما

