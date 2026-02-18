تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
لأوّل مرّة... رصد سمكة قرش في مياه القارة القطبية الجنوبية
Lebanon 24
18-02-2026
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن باحثون من رصد سمكة قرش في مياه
القارة القطبية الجنوبية
لأول مرة، مما يثبت وجود هذه المفترسات في واحدة من أكثر البيئات برودة وعزلة على وجه الأرض.
ورصدت كاميرا تابعة لمركز "مينديرو" لأبحاث البحار العميقة، "قرشا نائما" ضخما يبلغ طوله نحو 4 أمتار، وهو يسبح ببطء على عمق 490 مترا تحت سطح البحر، حيث تبلغ درجة حرارة المياه 1.27 درجة مئوية فقط.
وقال الباحث
مدير المركز
التابع لجامعة غرب
أستراليا
آلان
جاميسون
، إن هذا الظهور يُغيّر المفهوم العلمي السائد. (سكاي نيوز)
