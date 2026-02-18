لأوّل مرّة... رصد سمكة قرش في مياه القارة القطبية الجنوبية

تمكن باحثون من رصد سمكة قرش في مياه لأول مرة، مما يثبت وجود هذه المفترسات في واحدة من أكثر البيئات برودة وعزلة على وجه الأرض.



ورصدت كاميرا تابعة لمركز "مينديرو" لأبحاث البحار العميقة، "قرشا نائما" ضخما يبلغ طوله نحو 4 أمتار، وهو يسبح ببطء على عمق 490 مترا تحت سطح البحر، حيث تبلغ درجة حرارة المياه 1.27 درجة مئوية فقط.



وقال الباحث التابع لجامعة غرب ، إن هذا الظهور يُغيّر المفهوم العلمي السائد. (سكاي نيوز)

Advertisement