16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر
Lebanon 24
18-02-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات
دمنهور
في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على ثلاثة أشخاص لمدة 20 عاماً لاتهامهم باختطاف طالب تحت تهديد الإكراه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
التى تعود أحداثها إلى عام 2024 برئاسة المستشار وائل الأشلم، وعضوية المستشارين
إيهاب
السعدني، وأحمد سعيد سلام
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه عنوة، حيث استدرجوه قسراً إلى منزل أحدهم، معزولاً عن أعين ذويه.
وتبين من التحريات أن الدافع وراء الجريمة كان، الاشتباه الخاطئ، حيث ظن المتهمون أن الطفل قام بسرقة دراجة بخارية مملوكة لأحدهم، وتم احتجاز الطفل حتى تأكد المتهمون من براءته وعدم صلته بالسرقة، ومن ثم قاموا بإطلاق سراحه.
ووجهت
النيابة العامة
للمتهمين الثلاثة في القضية جناية الخطف المقترنة بالإكراه خاصة ان كان المجني عليه قاصراً.
