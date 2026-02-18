تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:03
السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر
قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على ثلاثة أشخاص لمدة 20 عاماً لاتهامهم باختطاف طالب تحت تهديد الإكراه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

التى تعود أحداثها إلى عام 2024 برئاسة المستشار وائل الأشلم، وعضوية المستشارين إيهاب السعدني، وأحمد سعيد سلام


كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بخطف  المجني عليه  عنوة، حيث استدرجوه قسراً إلى منزل أحدهم، معزولاً عن أعين ذويه.

وتبين من التحريات أن الدافع وراء الجريمة كان، الاشتباه الخاطئ، حيث ظن المتهمون أن الطفل قام بسرقة دراجة بخارية مملوكة لأحدهم، وتم احتجاز الطفل حتى تأكد المتهمون من براءته وعدم صلته بالسرقة، ومن ثم قاموا بإطلاق سراحه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في القضية جناية الخطف المقترنة بالإكراه خاصة ان كان المجني عليه قاصراً.
القناة 12 الاسرائيلية: أحكام بالسجن 20 و23 عامًا بحق ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل بتهمة تنفيذ عملية طعن بالقدس في تموز 2023
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية تمتد 20 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال 5 أشخاص بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: تركيا توقف 6 أشخاص بتهمة "التجسّس السياسي والعسكري" لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

