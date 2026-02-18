السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر

قضت محكمة جنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على ثلاثة أشخاص لمدة 20 عاماً لاتهامهم باختطاف طالب تحت تهديد الإكراه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



التى تعود أحداثها إلى عام 2024 برئاسة المستشار وائل الأشلم، وعضوية المستشارين السعدني، وأحمد سعيد سلام





كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه عنوة، حيث استدرجوه قسراً إلى منزل أحدهم، معزولاً عن أعين ذويه.



وتبين من التحريات أن الدافع وراء الجريمة كان، الاشتباه الخاطئ، حيث ظن المتهمون أن الطفل قام بسرقة دراجة بخارية مملوكة لأحدهم، وتم احتجاز الطفل حتى تأكد المتهمون من براءته وعدم صلته بالسرقة، ومن ثم قاموا بإطلاق سراحه.



ووجهت للمتهمين الثلاثة في القضية جناية الخطف المقترنة بالإكراه خاصة ان كان المجني عليه قاصراً.

