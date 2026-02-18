تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

السجن 3 أشهر لامرأة في تايوان لمضايقتها جيرانها بمكبر صوت ليلي

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:48
A-
A+
السجن 3 أشهر لامرأة في تايوان لمضايقتها جيرانها بمكبر صوت ليلي
السجن 3 أشهر لامرأة في تايوان لمضايقتها جيرانها بمكبر صوت ليلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حكمت محكمة بكاوشيونغ في تايوان مؤخرًا على امرأة تحمل اسم العائلة "تشين" بالسجن لمدة 3 أشهر، بعد أن قامت بمضايقة جيرانها باستخدام مكبر صوت في ساعات الليل المتأخرة. 

وبحسب الصحف المحلية، يمكن تحويل عقوبة المرأة إلى غرامة قدرها 90,000 دولار تايواني (حوالي 3,600 دولار أمريكي).

وتعود وقائع القضية إلى أيار 2023، عندما قامت تشين بتركيب جهاز تضخيم الصوت على شرفتها وبدأت في توجيه الشتائم بصوت عالٍ إلى عدة جيران كانت على خلاف معهم. وكانت البثوث الليلية، التي كانت تحدث ثلاث مرات على الأقل أسبوعيًا، تستمر عدة دقائق عند أقصى مستوى صوتي، ما أزعج ليس فقط الجيران المستهدفين، بل وعشرات الأسر الأخرى في المنطقة المحيطة.

وتحمل السكان هذه الإزعاجات لما يقرب من عامين، محاولين التفاهم مع تشين دون جدوى. وفي النهاية، قدم عشرات الجيران شكوى جماعية إلى الشرطة المحلية، ما دفع بالقضية إلى المحكمة.

وخلال المحاكمة، اعترفت تشين باستخدام مكبر الصوت لشتم جيرانها، لكنها زعمت أنها فعلت ذلك أحيانًا فقط، معتبرة أن ضوضاء الجيران منعتها من الراحة بشكل صحيح.

وقضت المحكمة بأن استخدام تشين المتعمد والمتكرر لمعدات التضخيم خلال ساعات الليل تجاوز ما يُعتبر معقولًا أو مقبولًا في المجتمع، واعتُبرت أفعالها انتهاكًا جسيمًا للسلام العام يستحق العقوبة الجنائية. 

وتشير السلطات إلى أن سكان المناطق لهم الحق في بيئة سكنية هادئة، وحثت المتضررين على الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على الفور. ويعد حكم تشين تذكيرًا بأن المضايقة الصوتية المتعمدة ليست أمرًا تافهًا وستواجه عواقب قانونية.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهجرة الدولية: 115 ألف نازح من كردفان خلال 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: التعيينات وفق الأولويات وانجاز الملحّ في 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادرات غير النفطية السعودية تسجل أعلى نمو خلال 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار أمريكي

أمريكي

جيران

ايوان

تشين

تركي

حيان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2026-02-18
Lebanon24
10:17 | 2026-02-18
Lebanon24
09:00 | 2026-02-18
Lebanon24
08:06 | 2026-02-18
Lebanon24
05:16 | 2026-02-18
Lebanon24
04:38 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24