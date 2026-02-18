السجن 3 أشهر لامرأة في تايوان لمضايقتها جيرانها بمكبر صوت ليلي

حكمت محكمة بكاوشيونغ في تايوان مؤخرًا على امرأة تحمل اسم العائلة " " بالسجن لمدة 3 أشهر، بعد أن قامت بمضايقة جيرانها باستخدام مكبر صوت في ساعات الليل المتأخرة.وبحسب الصحف المحلية، يمكن تحويل عقوبة المرأة إلى غرامة قدرها 90,000 دولار تايواني (حوالي 3,600 دولار أمريكي).وتعود وقائع القضية إلى أيار 2023، عندما قامت تشين بتركيب جهاز تضخيم الصوت على شرفتها وبدأت في توجيه الشتائم بصوت عالٍ إلى عدة كانت على خلاف معهم. وكانت البثوث الليلية، التي كانت تحدث ثلاث مرات على الأقل أسبوعيًا، تستمر عدة دقائق عند أقصى مستوى صوتي، ما أزعج ليس فقط الجيران المستهدفين، بل وعشرات الأسر الأخرى في المنطقة المحيطة.وتحمل السكان هذه الإزعاجات لما يقرب من عامين، محاولين التفاهم مع تشين دون جدوى. وفي النهاية، قدم عشرات الجيران شكوى جماعية إلى الشرطة المحلية، ما دفع بالقضية إلى المحكمة.وخلال المحاكمة، اعترفت تشين باستخدام مكبر الصوت لشتم جيرانها، لكنها زعمت أنها فعلت ذلك أحيانًا فقط، معتبرة أن ضوضاء الجيران منعتها من الراحة بشكل صحيح.وقضت المحكمة بأن استخدام تشين المتعمد والمتكرر لمعدات التضخيم خلال ساعات الليل تجاوز ما يُعتبر معقولًا أو مقبولًا في المجتمع، واعتُبرت أفعالها انتهاكًا جسيمًا للسلام العام يستحق العقوبة الجنائية.وتشير السلطات إلى أن سكان المناطق لهم الحق في بيئة سكنية هادئة، وحثت المتضررين على الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على الفور. ويعد حكم تشين تذكيرًا بأن المضايقة الصوتية المتعمدة ليست أمرًا تافهًا وستواجه عواقب قانونية.