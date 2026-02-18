تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
قد تواجه اليوم بعض الضغوط العملية، لكن حيويتك وحماسك يساعدانك على تجاوزها بسهولة. حاول التركيز على الأولويات وتجنب الدخول في جدالات غير ضرورية. على الصعيد العاطفي، قد تظهر فرصة لتقوية العلاقة مع الشريك عبر نشاط مشترك أو حديث صريح.
الثور
اليوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك المالية واتخاذ قرارات مدروسة. ابتعد عن التسرع في التعاملات المادية. عاطفياً، فترة جيدة للتقارب مع الشريك ومشاركة المشاعر بصراحة، أما العزاب فقد يلتقون بشخص مثير للاهتمام.
الجوزاء
التواصل هو سلاحك اليوم، خاصة في العمل والعلاقات الاجتماعية. أفكارك الإبداعية قد تجد تقديراً من المحيطين. عاطفياً، الابتسامة والكلمة الطيبة قد تحدث فرقاً كبيراً، فكن صريحاً وواضحاً مع من تحب.
السرطان
التركيز على الراحة النفسية ضروري اليوم، حاول الابتعاد عن الضغوط الزائدة. قد تشعر ببعض التردد في اتخاذ قرارات مهمة، فخذ وقتك. عاطفياً، الانتباه لاحتياجات الشريك سيقوي الروابط بينكما ويجلب المزيد من الأمان العاطفي.
الأسد
الطاقة والحيوية تسيطران عليك، مما يجعلك قادراً على مواجهة تحديات اليوم بثقة. حاول توجيه حماسك نحو مشاريع مهمة أو نشاطات مفيدة. على الصعيد العاطفي، قد تشعر بجاذبية قوية تجاه شخص مقرب، فاستفد من اللحظة للتقارب.
العذراء
التركيز على التفاصيل يساعدك اليوم على إنجاز أعمال مهمة بنجاح. تجنب الانتقاد المفرط للآخرين، فالتعاون أفضل من الجدل. عاطفياً، حاول التعبير عن مشاعرك بصدق، فالهدوء والصراحة يجعلان العلاقة أكثر استقراراً.
الميزان
اليوم مناسب لإعادة تقييم علاقاتك الاجتماعية والمهنية. قد تظهر فرص جديدة للتواصل أو لمشروع جماعي. عاطفياً، الوقت مثالي لتقوية الروابط مع الشريك، أما العزاب فقد يجدون فرصة للتعارف بطريقة غير متوقعة.
العقرب
التحديات العملية قد تختبر صبرك، لكن قدراتك التحليلية تساعدك على التغلب عليها. كن حذراً في التعاملات المالية اليوم. عاطفياً، قد تبرز الحاجة للصدق والوضوح مع الشريك لتجنب أي سوء تفاهم.
القوس
اليوم مليء بالإيجابية والطاقة، وقد تجد فرصاً جديدة لتوسيع معارفك أو لتعلم مهارات جديدة. عاطفياً، الوقت مناسب للتقارب والمغامرة مع الشريك، أما العزاب فقد يلتقون بشخص يشاركهم اهتماماتهم.
الجدي
التركيز على العمل والمسؤوليات يعزز فرصك للنجاح، لكن لا تهمل صحتك أو راحتك النفسية. عاطفياً، قد تحتاج لمزيد من الصبر مع الشريك، فالتفاهم والمودة يسهمان في تخطي أي توترات.
الدلو
الإبداع والمرونة تساعدانك على حل المشكلات المعقدة اليوم. قد تتلقى أخباراً إيجابية تعزز معنوياتك. عاطفياً، الاستماع الجيد للشريك سيجعل العلاقة أكثر انسجاماً، والعزاب قد يكتشفون فرصاً عاطفية جديدة.
الحوت
الحدس يلعب دوراً كبيراً اليوم، فاستمع لمشاعرك قبل اتخاذ أي قرار. حاول تجنب المواجهات غير الضرورية، وركز على أعمالك. عاطفياً، التواصل المفتوح مع الشريك يعزز الثقة، وقد تطرأ لحظات رومانسية غير متوقعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

العذراء

العقرب

الطيبة

التركي

الطيب

الترك

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:41 | 2026-02-19
Lebanon24
23:45 | 2026-02-18
Lebanon24
15:48 | 2026-02-18
Lebanon24
13:03 | 2026-02-18
Lebanon24
10:17 | 2026-02-18
Lebanon24
09:00 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24