قتلتها داخل محل الدواجن لسرقة ذهبها

قررت جهات التحقيق في بمصر حبس صاحبة محل دواجن، بعد اتهامها بقتل سيدة بدافع السرقة في واقعة أثارت صدمة بين الأهالي.



وتعود القضية إلى بلاغ قدّمه شاب أفاد باختفاء والدته "نادية" وهي في العقد السادس من العمر، عقب خروجها من منزلها لشراء احتياجات يومية، قبل أن تبدأ الأجهزة المختصة أعمال البحث والتحري لكشف الملابسات.



وبحسب التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، دخلت السيدة إلى محل دواجن تملكه المتهمة "لمياء" داخل القرية، من دون أن تُرصد خروجها مرة أخرى عبر الكاميرات.



وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمة لاحظت ارتداء المجني عليها "خمس غوايش" ذهبية، فخططت للاستيلاء عليها. وأفادت التحريات بأنها أغلقت باب المحل وقامت بكتم أنفاس الضحية حتى فارقت الحياة، ثم استولت على المشغولات الذهبية.



وبعد ذلك، وضعت الجثمان داخل "شيكارة" ونقلته على عربة بدعوى التخلص من المخلفات، قبل أن تلقي به في أحد مصارف القرية. ورصدت كاميرات المراقبة لحظة إلقاء الشيكارة، ليتبين لاحقا أنها تحتوي على جثمان السيدة.



وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفق ما تسفر عنه التحقيقات. (روسيا اليوم)

Advertisement