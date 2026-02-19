تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
العندليب يصدح في المغرب.. انطلاق أولى جولات "هولوغرام" عبد الحليم حافظ
Lebanon 24
19-02-2026
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
المملكة
المغربية انطلاق أولى الجولات الرسمية لتقنية "الهولوغرام" الخاصة بالفنان الراحل
عبد الحليم حافظ
، في حدث فني استثنائي أعاد "العندليب
الأسمر
" إلى المسرح بعد عقود من الغياب.
ووسط إقبال جماهيري لافت، استعاد المحبون وهج الزمن الجميل من خلال عرض بصري وصوتي متطور، جسّد حضور الفنان الراحل وكأنه حي يرزق، حيث قدم مجموعة من روائعه الخالدة التي تفاعل معها الحضور بكثير من الشجن والحنين.
وتأتي هذه الجولة من
المغرب
كمنطلق لسلسلة عروض عربية وعالمية، تهدف إلى إحياء التراث الغنائي العربي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.
وأشاد النقاد والجمهور بدقة التنفيذ التي راعت تفاصيل حركة العندليب وإيماءاته الشهيرة على المسرح، مؤكدين أن هذه التقنية تفتح آفاقاً جديدة لربط الأجيال الشابة بأساطين الطرب الأصيل، وتثبت أن الفن الحقيقي يتجاوز حدود الزمان والمكان ليظل حياً في وجدان الشعوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
Lebanon 24
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
19/02/2026 21:21:32
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟
Lebanon 24
عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟
19/02/2026 21:21:32
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
19/02/2026 21:21:32
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
Lebanon 24
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
19/02/2026 21:21:32
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
عبد الحليم حافظ
الحليم حافظ
المملكة
المغربي
المغرب
الأسمر
الخال
قد يعجبك أيضاً
بسبب البرد.. أكثر من 2000 قتيل في انكلترا
Lebanon 24
بسبب البرد.. أكثر من 2000 قتيل في انكلترا
10:51 | 2026-02-19
19/02/2026 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توجهه لصلاة التراويح.. مقتل محامٍ بطلق ناري
Lebanon 24
أثناء توجهه لصلاة التراويح.. مقتل محامٍ بطلق ناري
09:10 | 2026-02-19
19/02/2026 09:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلتها داخل محل الدواجن لسرقة ذهبها
Lebanon 24
قتلتها داخل محل الدواجن لسرقة ذهبها
05:57 | 2026-02-19
19/02/2026 05:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
Lebanon 24
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
05:51 | 2026-02-19
19/02/2026 05:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم أطفال.. مقتل 16 شخصا خلال السحور بانفجار مبنى في باكستان (فيديو)
Lebanon 24
بينهم أطفال.. مقتل 16 شخصا خلال السحور بانفجار مبنى في باكستان (فيديو)
05:26 | 2026-02-19
19/02/2026 05:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:51 | 2026-02-19
بسبب البرد.. أكثر من 2000 قتيل في انكلترا
09:10 | 2026-02-19
أثناء توجهه لصلاة التراويح.. مقتل محامٍ بطلق ناري
05:57 | 2026-02-19
قتلتها داخل محل الدواجن لسرقة ذهبها
05:51 | 2026-02-19
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
05:26 | 2026-02-19
بينهم أطفال.. مقتل 16 شخصا خلال السحور بانفجار مبنى في باكستان (فيديو)
05:10 | 2026-02-19
بتهمة "سوء السلوك".. اعتقال أمير بريطاني سابق
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 21:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24