العندليب يصدح في المغرب.. انطلاق أولى جولات "هولوغرام" عبد الحليم حافظ

شهدت المغربية انطلاق أولى الجولات الرسمية لتقنية "الهولوغرام" الخاصة بالفنان الراحل ، في حدث فني استثنائي أعاد "العندليب " إلى المسرح بعد عقود من الغياب.

ووسط إقبال جماهيري لافت، استعاد المحبون وهج الزمن الجميل من خلال عرض بصري وصوتي متطور، جسّد حضور الفنان الراحل وكأنه حي يرزق، حيث قدم مجموعة من روائعه الخالدة التي تفاعل معها الحضور بكثير من الشجن والحنين.



وتأتي هذه الجولة من كمنطلق لسلسلة عروض عربية وعالمية، تهدف إلى إحياء التراث الغنائي العربي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

وأشاد النقاد والجمهور بدقة التنفيذ التي راعت تفاصيل حركة العندليب وإيماءاته الشهيرة على المسرح، مؤكدين أن هذه التقنية تفتح آفاقاً جديدة لربط الأجيال الشابة بأساطين الطرب الأصيل، وتثبت أن الفن الحقيقي يتجاوز حدود الزمان والمكان ليظل حياً في وجدان الشعوب.







