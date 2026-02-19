سقطَ في شرِّ أعماله.. كيف أوقعت "رقصة الأسد" بأخطر سارق في تايلاند؟

في واقعة غريبة تحاكي مشاهد الأفلام السينمائية، لجأت الشرطة التايلاندية إلى حيلة مبتكرة وفريدة من نوعها لإلقاء القبض على سارق متوارٍ عن الأنظار طويلة.

فقد تخفى عناصر من الشرطة داخل زي "رقصة " التقليدي، الذي يشتهر به الموروث الشعبي في البلاد، وذلك للتمكن من الاقتراب من المشتبه به دون إثارة ريبته.

ونجحت هذه الخطة التنكرية في مباغتة السارق في إحدى الساحات العامة، حيث لم يدرك أن "الأسد" الراقص أمامه ليس سوى مفرزة أمنية كانت تتربص به للإيقاع به في قبضة العدالة.



وأوضحت السلطات أن اللجوء إلى هذا النوع من التمويه جاء بعد فشل المحاولات التقليدية في تحديد مكان السارق الذي كان يتمتع بحذر شديد ويغير مكان إقامته باستمرار.

ولاقت العملية إشادة واسعة من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ذكاء الشرطة واستخدامها لعناصر من الثقافة المحلية في ملاحقة المجرمين يثبت كفاءة في ابتكار حلول غير تقليدية لفرض النظام وتوقيف الخارجين عن القانون.









