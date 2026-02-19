تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

سقطَ في شرِّ أعماله.. كيف أوقعت "رقصة الأسد" بأخطر سارق في تايلاند؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
سقطَ في شرِّ أعماله.. كيف أوقعت رقصة الأسد بأخطر سارق في تايلاند؟
سقطَ في شرِّ أعماله.. كيف أوقعت رقصة الأسد بأخطر سارق في تايلاند؟ photos 0
في واقعة غريبة تحاكي مشاهد الأفلام السينمائية، لجأت الشرطة التايلاندية إلى حيلة مبتكرة وفريدة من نوعها لإلقاء القبض على سارق متوارٍ عن الأنظار منذ فترة طويلة.
 
فقد تخفى عناصر من الشرطة داخل زي "رقصة الأسد" التقليدي، الذي يشتهر به الموروث الشعبي في البلاد، وذلك للتمكن من الاقتراب من المشتبه به دون إثارة ريبته.
 
ونجحت هذه الخطة التنكرية في مباغتة السارق في إحدى الساحات العامة، حيث لم يدرك أن "الأسد" الراقص أمامه ليس سوى مفرزة أمنية كانت تتربص به للإيقاع به في قبضة العدالة.

وأوضحت السلطات أن اللجوء إلى هذا النوع من التمويه جاء بعد فشل المحاولات التقليدية في تحديد مكان السارق الذي كان يتمتع بحذر شديد ويغير مكان إقامته باستمرار.
 
ولاقت العملية إشادة واسعة من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ذكاء الشرطة واستخدامها لعناصر من الثقافة المحلية في ملاحقة المجرمين يثبت كفاءة الأجهزة الأمنية في ابتكار حلول غير تقليدية لفرض النظام وتوقيف الخارجين عن القانون.




