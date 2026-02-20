بالفيديو.. ثعبان سام وقاتل يلتف على ساق امراة وهذا ما حصل

شهدت مدينة جيلونج في ولاية حادثة لافتة بعدما التف ثعبان سام حول ساق امرأة في فناء منزلها الخلفي، في واقعة تم توثيقها بالفيديو.



وبحسب ما أفادت به قناة "9 نيوز"، خرج الثعبان من تحت جدار في الفناء بينما كانت المرأة تمشي حافية القدمين، وكان طوله يزيد على ثلاثة أقدام، قبل أن يلتف حول ساقها من دون أن يعضّها.



ونشر "صائد الثعابين جيلونج"، وهو مختص مرخص لمكافحة الثعابين في المنطقة، مقطع الفيديو على صفحته في ، محددا نوعه بأنه ذكر من ثعابين "الرأس النحاسي". وأضاف أنه رغم التفافه حول ساق المرأة، إلا أنه لم يهاجمها.



ونقل المنشور عن الصائد قوله "عندما لحقت بها كانت ترتجف"، مشيرا إلى أن تجاوز هذه التجربة سيحتاج بعض الوقت.



ولم تُصب المرأة بأذى، إلا أن الحادثة أعادت التذكير بخطورة هذا النوع من الثعابين، إذ إن لدغاته سامة وقد تكون قاتلة.







