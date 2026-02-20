تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
بالفيديو.. ثعبان سام وقاتل يلتف على ساق امراة وهذا ما حصل
Lebanon 24
20-02-2026
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة جيلونج في ولاية
فيكتوريا الأسترالية
حادثة لافتة بعدما التف ثعبان سام حول ساق امرأة في فناء منزلها الخلفي، في واقعة تم توثيقها بالفيديو.
وبحسب ما أفادت به قناة "9 نيوز"، خرج الثعبان من تحت جدار في الفناء بينما كانت المرأة تمشي حافية القدمين، وكان طوله يزيد على ثلاثة أقدام، قبل أن يلتف حول ساقها من دون أن يعضّها.
ونشر "صائد الثعابين جيلونج"، وهو مختص مرخص لمكافحة الثعابين في المنطقة، مقطع الفيديو على صفحته في
فيسبوك
، محددا نوعه بأنه ذكر من ثعابين "الرأس النحاسي". وأضاف أنه رغم التفافه حول ساق المرأة، إلا أنه لم يهاجمها.
ونقل المنشور عن الصائد قوله "عندما لحقت بها كانت ترتجف"، مشيرا إلى أن تجاوز هذه التجربة سيحتاج بعض الوقت.
ولم تُصب المرأة بأذى، إلا أن الحادثة أعادت التذكير بخطورة هذا النوع من الثعابين، إذ إن لدغاته سامة وقد تكون قاتلة.
