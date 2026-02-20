تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
4 أبراج لا تتراجع عن آرائها بسهولة
Lebanon 24
20-02-2026
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت يفضّل فيه كثيرون تعديل مواقفهم لتفادي الجدل أو مسايرة الأغلبية، تبرز أنماط شخصية تميل إلى التمسك الشديد بالقناعات، وترى أن التراجع من دون اقتناع حقيقي هو "تنازل غير مقبول".
ووفقاً لموقع Parent From Heart، هناك أربعة أبراج تُعرف بثباتها على وجهات نظرها وحرصها على الدفاع عنها حتى النهاية، انطلاقاً من "الثقة بالنفس" و"الاقتناع الفكري".
برج الجدي
يتعامل الجدي مع آرائه على أنها "نتائج بحث وتفكير" لا "انطباعات سريعة"، لذلك نادراً ما يبدّل موقفه تحت الضغط. يفضّل جمع المعلومات وتحليلها، ويستعد للنقاشات، ويقدّر الحوار القائم على "المنطق" لا "المجاملة".
برج الأسد
يمتاز
الأسد
بشخصية قوية واعتزاز كبير بالذات، ما يجعله ثابتاً في مواقفه. لا يميل إلى اتباع الاتجاه السائد إذا لم يقتنع به، ويضع "الأصالة" و"الكرامة" فوق القبول الاجتماعي، وغالباً ما يعزّز أفكاره ويرتّب حججه قبل أي مواجهة فكرية.
برج الدلو
أصحاب الدلو معروفون باستقلالية التفكير وعدم السير خلف الرأي العام. يتمسكون بوجهات نظرهم حتى لو بدت "مختلفة" أو "غير شائعة"، ويؤمنون بحرية الفكر، ويعبّرون عن مواقفهم بهدوء، لكنهم لا يتنازلون عنها لمجرد تحقيق الانسجام.
برج الثور
يوصف الثور بالصلابة و"العناد الإيجابي" في المواقف، ويتمسك بقناعاته لأنها مبنية على "تجربة طويلة". لا يغيّر رأيه لإرضاء الآخرين أو لإنهاء الجدل، ويفضّل الحفاظ على ثباته الفكري حتى لو كلّفه ذلك "عزلة مؤقتة". (مصراوي)
