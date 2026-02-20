تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه!

Lebanon 24
20-02-2026 | 07:30
بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه!
بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه! photos 0
كشف شقيق الرجل الظاهر في الفيديو المتداول حول حادثة إطلاق أعيرة خرطوش على أب وابنه في قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، عن تفاصيل الواقعة.

وأوضح أن الحادثة حدثت أثناء عودتهما من صلاة العشاء، حيث فوجئا بمجموعة من الأشخاص أطلقوا النار عليهما قبل أن يفروا من المكان.

وأوضح في تصريح أن المتهمين – على حد قوله – من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء مستعارة، مؤكداً أنهم ارتكبوا الواقعة ثم هربوا، وأن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لهم.

وأضاف أن شقيقه أصيب بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده، فيما أصيب نجله بطلق ناري في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل داخل معهد ناصر، مطالباً المسؤولين بالتدخل الفوري لإنقاذ قدمه، مؤكداً أن الطفل لا ذنب له فيما حدث.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة داخل المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تجري الأجهزة الأمنية حالياً فحص مقطع فيديو متداول يظهر شخصين يعتديان على مواطن وطفله باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتهما، في حين تشير بعض المعلومات إلى وقوع الحادث في قرية باسوس بمحافظة القليوبية.

ويُظهر الفيديو الأب وهو يحاول حماية طفله من الأعيرة النارية بينما يصرخ الصغير من شدة الخوف، قبل أن يلوذ المعتديان بالفرار عقب ارتكابهما الجريمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.
 
