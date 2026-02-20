تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بالصورة.. ميلانيا ترامب تثير جدلًا بنظاراتها الشمسية بعد وصولها إلى البيت الأبيض
Lebanon 24
20-02-2026
|
07:53
أثارت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا
ترامب
، جدلًا واسعًا بعد ظهورها مرتدية نظارات شمسية كبيرة عند نزولها من طائرة الرئاسة الأميركية في
واشنطن
مساء الاثنين، برفقة زوجها
دونالد ترامب
.
وصل الزوجان إلى
البيت الأبيض
بعد عطلة نهاية الأسبوع في بالم بيتش بفلوريدا، ولاقت نظارات ميلانيا اهتمامًا واسعًا وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"غريبة" و"مضحكة"، متسائلين عن سبب ارتدائها لها في وقت متأخر من الليل.
ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع قليلة من عرض فيلمها الوثائقي "ميلانيا" في دور السينما الأميركية، الذي يقدم لقطات حصرية من حياتها خلال العشرين يومًا التي سبقت تنصيب
دونالد
ترامب في كانون الثاني 2025.
ويعرض الفيلم تحضيرات ميلانيا مع مصممي الأزياء آدم ليبس وهيرفيه بيير، وجلسات مع مصمم الديكور الداخلي ثام كاناليكام لتأثيث البيت الأبيض خلال الولاية الثانية للعائلة.
كما يبرز العلاقة الوثيقة بين ميلانيا وابنها بارون ترامب، البالغ من العمر 19 عامًا، ودوره في دعم حملة والده
الانتخابية
من خلال مدونات صوتية وبرامج
يوتيوب
، مع إبراز تقديرها لعقليته ورغبتها في أن يشق طريقه الخاص.
ويُعد الفيلم، الذي اشترته أمازون مقابل 40 مليون دولار، أكبر صفقة شراء لفيلم وثائقي على الإطلاق، متفوقًا على عروض ديزني ونتفليكس وباراماونت، ما يعكس اهتمام شركات الإنتاج بالوثائقي الذي يكشف جوانب جديدة من حياة السيدة الأولى. (آرم نيوز)
