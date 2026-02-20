مشهد طريف في ستاتن آيلاند… ديك رومي يتحدى حركة السير

شهدت ستاتن في حالة غير اعتيادية عندما تسبب ديك رومي في توقف حركة المرور مؤقتًا بعد أن عبر ممر المشاة أمام حافلة تابعة لهيئة النقل، وفقًا لموقع SILive.وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع Victory وشارع Forest، حيث توقفت الحافلة بالكامل بينما وقف الطائر على خطوط الممر، متفحّصًا ملصقًا على مقدمة الحافلة، قبل أن يستغرق وقتًا لعبور الشارع دون أي عجلة، ما أدى إلى تباطؤ مؤقت في حركة المرور.يُعد هذا المشهد مألوفًا نسبيًا لسكان ، حيث يُعرف عن الديوك الرومية البرية أنها جزء من البيئة المحلية منذ أواخر التسعينيات. فقد تم إطلاق مجموعة من الديوك الرومية المستأنسة قرب مركز للأمراض النفسية، ومنذ ذلك الحين تكاثرت في البرية واعتاد السكان على رؤيتها تتجول في الشوارع، الحدائق، وحتى قرب المعالم البارزة مثل مستشفى Northwell Staten Island University في Ocean Breeze.وغالبًا ما تتسبب أسراب الديوك الرومية في تباطؤ حركة المرور على طول شارع Seaview والطرق المجاورة، ما يشكل تحديًا فريدًا للمارة والسائقين. على مر السنوات، بذلت السلطات ومجموعات حماية البيئة جهودًا لإدارة أعداد هذه الطيور ونقلها، مع نتائج متباينة.الديك الجريء الذي واجه الحافلة لم يتعرض لأي أذى، ولم تُحرر أي مخالفات، واستكمل طريقه في نهاية المطاف، تاركًا سائقي الحافلات والمارة في جزيرة ستاتن أمام موقف غير معتاد لكنه مألوف في الجزيرة.