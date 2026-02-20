تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
مشهد طريف في ستاتن آيلاند… ديك رومي يتحدى حركة السير

Lebanon 24
20-02-2026 | 13:35
شهدت جزيرة ستاتن في نيويورك حالة غير اعتيادية عندما تسبب ديك رومي بري في توقف حركة المرور مؤقتًا بعد أن عبر ممر المشاة أمام حافلة تابعة لهيئة النقل، وفقًا لموقع SILive.

وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع Victory وشارع Forest، حيث توقفت الحافلة بالكامل بينما وقف الطائر على خطوط الممر، متفحّصًا ملصقًا على مقدمة الحافلة، قبل أن يستغرق وقتًا لعبور الشارع دون أي عجلة، ما أدى إلى تباطؤ مؤقت في حركة المرور.

يُعد هذا المشهد مألوفًا نسبيًا لسكان الجزيرة، حيث يُعرف عن الديوك الرومية البرية أنها جزء من البيئة المحلية منذ أواخر التسعينيات. فقد تم إطلاق مجموعة من الديوك الرومية المستأنسة قرب مركز south beach للأمراض النفسية، ومنذ ذلك الحين تكاثرت في البرية واعتاد السكان على رؤيتها تتجول في الشوارع، الحدائق، وحتى قرب المعالم البارزة مثل مستشفى Northwell Staten Island University في Ocean Breeze. 

وغالبًا ما تتسبب أسراب الديوك الرومية في تباطؤ حركة المرور على طول شارع Seaview والطرق المجاورة، ما يشكل تحديًا فريدًا للمارة والسائقين. على مر السنوات، بذلت السلطات ومجموعات حماية البيئة جهودًا لإدارة أعداد هذه الطيور ونقلها، مع نتائج متباينة.

الديك الرومي الجريء الذي واجه الحافلة لم يتعرض لأي أذى، ولم تُحرر أي مخالفات، واستكمل طريقه في نهاية المطاف، تاركًا سائقي الحافلات والمارة في جزيرة ستاتن أمام موقف غير معتاد لكنه مألوف في الجزيرة.

 
سكان الجزيرة

south beach

هيئة النقل

نيويورك

الجزيرة

شارع دو

الرومي

