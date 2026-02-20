كسور وكدمات لـ8 أشخاص بعد مشاجرة بالعصي في مصر

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة بالعصى بسبب خلافات الجيرة بمنطقة جناكليس التابعة لمركز بمحافظة البحيرة في مصر.



تلقى مساعد مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين بعض الأهالى بقرية جناكليس بنطاق مركز مما أدى إلى إصابة 8أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

