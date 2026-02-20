تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
كسور وكدمات لـ8 أشخاص بعد مشاجرة بالعصي في مصر
Lebanon 24
20-02-2026
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة بالعصى بسبب خلافات الجيرة بمنطقة جناكليس التابعة لمركز
ابو المطامير
بمحافظة البحيرة في مصر.
تلقى مساعد
وزير الداخلية
مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين بعض الأهالى بقرية جناكليس بنطاق مركز
أبو المطامير
مما أدى إلى إصابة 8أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى
النيابة العامة
لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال في الضنية.. عراك وتضارب بالعصي
Lebanon 24
إشكال في الضنية.. عراك وتضارب بالعصي
21/02/2026 01:02:00
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة
Lebanon 24
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة
21/02/2026 01:02:00
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر
Lebanon 24
السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر
21/02/2026 01:02:00
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشتباه بسوريّ وشخص آخر في منطقة الجميزة... بعد توقيفهما هذا ما تبيّن وتنبيه من قوى الأمن
Lebanon 24
الإشتباه بسوريّ وشخص آخر في منطقة الجميزة... بعد توقيفهما هذا ما تبيّن وتنبيه من قوى الأمن
21/02/2026 01:02:00
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
محافظة البحيرة
وزير الداخلية
ابو المطامير
أبو المطامير
مساعد وزير
النيابة
ابو ا
قد يعجبك أيضاً
مشهد طريف في ستاتن آيلاند… ديك رومي يتحدى حركة السير
Lebanon 24
مشهد طريف في ستاتن آيلاند… ديك رومي يتحدى حركة السير
13:35 | 2026-02-20
20/02/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هزات أرضية عنيفة تضرب العاصمة الأفغانية!
Lebanon 24
هزات أرضية عنيفة تضرب العاصمة الأفغانية!
09:42 | 2026-02-20
20/02/2026 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ميلانيا ترامب تثير جدلًا بنظاراتها الشمسية بعد وصولها إلى البيت الأبيض
Lebanon 24
بالصورة.. ميلانيا ترامب تثير جدلًا بنظاراتها الشمسية بعد وصولها إلى البيت الأبيض
07:53 | 2026-02-20
20/02/2026 07:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه!
Lebanon 24
بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه!
07:30 | 2026-02-20
20/02/2026 07:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. ناسا تكشف أسباب احتجاز رائدي فضاء لمدة 9 أشهر!
Lebanon 24
لأول مرة.. ناسا تكشف أسباب احتجاز رائدي فضاء لمدة 9 أشهر!
05:16 | 2026-02-20
20/02/2026 05:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:35 | 2026-02-20
مشهد طريف في ستاتن آيلاند… ديك رومي يتحدى حركة السير
09:42 | 2026-02-20
هزات أرضية عنيفة تضرب العاصمة الأفغانية!
07:53 | 2026-02-20
بالصورة.. ميلانيا ترامب تثير جدلًا بنظاراتها الشمسية بعد وصولها إلى البيت الأبيض
07:30 | 2026-02-20
بالفيديو... تفاصيل مؤلمة لحادثة إطلاق النار على أب وابنه!
05:16 | 2026-02-20
لأول مرة.. ناسا تكشف أسباب احتجاز رائدي فضاء لمدة 9 أشهر!
04:53 | 2026-02-20
4 أبراج لا تتراجع عن آرائها بسهولة
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
21/02/2026 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24