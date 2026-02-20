الحمل

تحتاج إلى التركيز لتجنب الأخطاء، قد تأتيك فرصة جديدة إذا أظهرت المبادرة.



الثور

يوم جيد للتركيز على المهام الروتينية، قد تحصل على تقدير من زملائك.

الجوزاء

الفرص الإبداعية متاحة، استغل مهاراتك للتألق في المشاريع الجديدة.

السرطان

يوم مناسب للتخطيط المالي، قد تتوصل إلى حلول مبتكرة لمشاكل قائمة.

طاقتك عالية، قد تنجز مهامًا صعبة، لكن تجنب التسرع في القرارات.

التركيز على التفاصيل يعود عليك بالفائدة، احذر من التشتت.

الميزان

تعاونك مع زملائك يؤدي إلى نتائج إيجابية، وكن منفتحًا على الأفكار الجديدة.

يوم جيد لإنجاز المهام المستعجلة، وحاول التركيز على الأهداف طويلة المدى.

قد تتلقى أخبارًا مهمة تتعلق بمشروع مستقبلي، كن مستعدًا للتغييرات.

الجدي

الالتزام بالمواعيد والمهام يجعلك محط إعجاب، يوم مناسب للتخطيط المالي.

الدلو

قد تواجه بعض التحديات، لكن مهاراتك التحليلية تساعدك على حلها.

الإبداع سيد الموقف، استفد من حدسك لاتخاذ قرارات مهمة.