خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ!

في واقعة غريبة، وضعت شابة بريطانية فجأة في صدارة قائمة أثرياء العالم، متفوقة بمسافات شاسعة على الملياردير ، بفضل خطأ تقني في قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية فقط.



فصوفي داونينغ (29 عاماً)، المقيمة في مدينة ، كانت قد حصلت في الماضي على قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية مخصصة لمقهى "200 Degrees Coffee".



وعند توجهها لشراء كوب من القهوة خلال استراحة الغداء يوم الخميس 12 شباط، أصيب موظف الصندوق بالذهول حين ظهر رقم فلكي على شاشة الدفع.



وبعد استلامها الإيصال، اكتشفت أن رصيدها المسجل في البطاقة تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (أي الرقم 63 وأمامه 15 صفراً، وهو عدد ضخم يساوي ألف تريليون أو مليون مليار).



هذا المبلغ الهائل، رغم أنه غير قابل للسحب نقداً ولا يمكن إنفاقه إلا داخل فروع المقهى على القهوة ولفائف الكرواسون فقط، جعل داونينغ نظرياً أغنى امرأة في التاريخ، متفوقة بفارق يقارب 100 ألف مرة على أقرب منافسيها، الملياردير الأمريكي إيلون ، كما أن الرصيد يفوق بنحو 670 مرة إجمالي حجم الاقتصاد العالمي.



وعلقت صوفي على الموقف قائلة: "لقد كان الأمر مضحكاً للغاية، لم أرَ شيئاً كهذا من قبل.. وجه الموظف كان ينم عن ارتباك شديد إنه لم يرَ هذا الرقم قط لكن يمكنني الاحتفاظ بالبطاقة".



لاحقاً، استخدمت صوفي البطاقة مرة أخرى يوم الثلاثاء 17 شباط، لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال كما هو، لكنها تعتقد أن الخطأ نتج عن مسح "الباركود" الخاص بالبطاقة واعتباره رصيداً نقدياً بدلاً من قيمته الفعلية.



وعلى الرغم من قدرتها النظرية على شراء "كل ما في المقهى"، أكدت صوفي أنها قررت التوقف عن استخدام البطاقة احتراماً للأمانة، قائلة: "لا أريد استغلال الموقف بشكل سيء"، وأضافت ضاحكة:"ربما كان من الأفضل لو كانت القسيمة لمتجر آخر".







