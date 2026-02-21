تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ!

Lebanon 24
21-02-2026 | 00:51
A-
A+
خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ!
خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في واقعة غريبة، وضعت شابة بريطانية فجأة في صدارة قائمة أثرياء العالم، متفوقة بمسافات شاسعة على الملياردير إيلون ماسك، بفضل خطأ تقني في قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية فقط.

فصوفي داونينغ (29 عاماً)، المقيمة في مدينة نوتنغهام، كانت قد حصلت في عيد الميلاد الماضي على قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية مخصصة لمقهى "200 Degrees Coffee".

وعند توجهها لشراء كوب من القهوة خلال استراحة الغداء يوم الخميس 12 شباط، أصيب موظف الصندوق بالذهول حين ظهر رقم فلكي على شاشة الدفع.

وبعد استلامها الإيصال، اكتشفت صوفي أن رصيدها المسجل في البطاقة تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (أي الرقم 63 وأمامه 15 صفراً، وهو عدد ضخم يساوي ألف تريليون أو مليون مليار).

هذا المبلغ الهائل، رغم أنه غير قابل للسحب نقداً ولا يمكن إنفاقه إلا داخل فروع المقهى على القهوة ولفائف الكرواسون فقط، جعل داونينغ نظرياً أغنى امرأة في التاريخ، متفوقة بفارق يقارب 100 ألف مرة على أقرب منافسيها، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، كما أن الرصيد يفوق بنحو 670 مرة إجمالي حجم الاقتصاد العالمي.

وعلقت صوفي على الموقف قائلة: "لقد كان الأمر مضحكاً للغاية، لم أرَ شيئاً كهذا من قبل.. وجه الموظف كان ينم عن ارتباك شديد وقال لي إنه لم يرَ هذا الرقم قط لكن يمكنني الاحتفاظ بالبطاقة".

لاحقاً، استخدمت صوفي البطاقة مرة أخرى يوم الثلاثاء 17 شباط، لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال كما هو، لكنها تعتقد أن الخطأ نتج عن مسح "الباركود" الخاص بالبطاقة واعتباره رصيداً نقدياً بدلاً من قيمته الفعلية.

وعلى الرغم من قدرتها النظرية على شراء "كل ما في المقهى"، أكدت صوفي أنها قررت التوقف عن استخدام البطاقة احتراماً للأمانة، قائلة: "لا أريد استغلال الموقف بشكل سيء"، وأضافت ضاحكة:"ربما كان من الأفضل لو كانت القسيمة لمتجر آخر".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام ألماني: تعليق العمليات بمطار "كولونيا بون" إثر عطل تقني في أنظمة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مشبوهة يتلقاها لبنانيون.. خطر تقني وراءها؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرسيدس تطلق W17.. عرض تقني يفتح موسم 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاغات عن عطل تقني جزئي في إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

إيلون ماسك

نوتنغهام

وقال لي

أمريكي

جمالي

صيدا

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:32 | 2026-02-21
Lebanon24
23:00 | 2026-02-20
Lebanon24
15:45 | 2026-02-20
Lebanon24
13:35 | 2026-02-20
Lebanon24
09:42 | 2026-02-20
Lebanon24
07:53 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24