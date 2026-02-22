اكتشاف أثري مذهل يروي قصة الحضارة المصرية القديمة

تمكنت بعثة أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار من اكتشاف مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة القديمة بمنطقة قبة الهواء بأسوان جنوب مصر، والتي تضم آباراً وغرفاً للدفن.

وأشاد والآثار، شريف فتحي، بالجهود التي تبذلها البعثات الأثرية، مؤكداً دعم الوزارة الفني واللوجستي لضمان استمرار أسرار الحضارة القديمة وتعزيز السياحة الثقافية.

من جانبه، أشار للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إلى أن المقابر أعيد استخدامها خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى، مؤكداً أهمية توثيق الاكتشافات لتعميق فهم تاريخ الموقع.

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية، عبد البديع، أن البعثة اكتشفت غرفتي دفن تضمان حوالي 160 وعاءً فخاريًا من الدولة القديمة، إضافة إلى مجموعة من الحلي والتمائم تعود للدولة الوسطى، ومازالت البعثة تعمل للكشف عن المزيد من المقابر واللقى الأثرية.

ويعتبر موقع قبة الهواء من المواقع التاريخية المهمة، حيث يحتوي على مقابر تعود لفترات زمنية متعددة منذ الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني .