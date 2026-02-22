تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

ارتفاع منسوب المياه يودي بحياة أم وطفل في سوريا

Lebanon 24
22-02-2026 | 16:00
ارتفاع منسوب المياه يودي بحياة أم وطفل في سوريا
غرقت امرأة مع طفلها أثناء محاولتهما عبور النهر الكبير الجنوبي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي وسط سوريا.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الأم، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة في مجرى وقاع النهر للعثور على الطفل المفقود.

وأثارت الحادثة صدمة كبيرة بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بحملات توعية تحذر السكان من مخاطر الأنهار والسدود، خصوصًا في ظل ارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار والثلوج الأخيرة.

يُذكر أن حوادث الغرق في الأنهار والمجاري المائية تكررت مؤخرًا في مناطق عدة بسوريا، حيث أُعلن قبل أيام عن غرق شاب بالقرب من طرطوس، وانتشال طفل من قناة ري في قرية رقة سمرة بالرقة، وغرق شاب آخر في مستنقع بتأثير الأمطار قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

ودعا الدفاع المدني السوري المواطنين إلى عدم الاقتراب من مجاري الأنهار أو السباحة فيها، نظرًا لخطورة عمق المياه وسرعة جريانها.

وسط سوريا

ريف حمص

الشمالي

الغربي

الشمال

الرقة

بيرة

