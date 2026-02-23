حافلة سياحية تسقط في الجليد ومصرع 8 اشخاص

لقي ثمانية أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم بعد سقوط حافلة سياحية عبر الجليد في بحيرة بايكال بجنوب ، بحسب ما أفاد به حاكم إقليم إيركوتسك، كوبزيف، عبر منصة " ".

وأوضح كوبزيف أن الحافلة كانت تقل سائقًا وسبعة سياح صينيين على الأقل، وانغرست في الثلج وسقطت في المياه الجليدية يوم الجمعة، 20 شباط، فيما نجا أحد السياح وفق شهادات شهود ، بينما قضى الآخرون في الحادث المأساوي.

وأشار المسؤول إلى أن عرض الشق الجليدي الذي غرقت فيه الحافلة بلغ حوالي 3 أمتار، وعمق البحيرة في موقع الحادث وصل إلى 18 مترًا. وبمساعدة الكاميرات تحت الماء، تمكن الغواصون من انتشال خمس جثث مبدئيًا، شملت السائق وأربعة سياح، بينهم زوجان وطفلهما البالغ 14 عامًا وامرأة أخرى، نجا أحدهم.

وأكدت اللجنة الروسية للتحقيقات الأولية أن الضحايا الخمسة من السياح الصينيين لقوا حتفهم، وأن الحادث وقع نتيجة ظروف لم تتضح بعد. وقد أرسلت إلى موقع الحادث وفتحت التحقيقات لمعرفة سبب سقوط الحافلة.

وحذر كوبزيف من المخاطر الكبيرة لعبور الجليد على بحيرة بايكال، مؤكدًا أن الطريق الجليدي الرسمي مغلق حاليًا، ودعا السياح إلى التعامل مع المشغلين السياحيين الرسميين، وأمر الجهات المختصة بالتحقيق لتحديد المشغلين غير القانونيين في المنطقة.

وفي اليوم التالي، تمكن الغواصون من انتشال جثث جميع الضحايا الثمانية، بينهم السائق وسبعة مواطنين صينيين، كما اكتشفوا سيارة أخرى على بعد 5 كيلومترات من الشاطئ تحتوي على امرأة وطفل علقا في الثلج، فيما تم إنقاذ ركاب مركبة أخرى من حادث جزئي على البحيرة يوم السبت.

وأفادت تقارير أن الحافلة السياحية كانت تدار من قبل مشغل غير مسجل، وأعرب عن تعازيه لنظيره الصيني ، مؤكداً أن السلطات الروسية تجري تحقيقًا شاملًا في الحادث.