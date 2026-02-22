تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
22-02-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 الحمل
 قد تشعر اليوم بدفعة واضحة من التفاؤل والحيوية تدفعك لمساندة من حولك وتقديم النصح بحسن نية. ومع ذلك، قد لا يتقبل البعض تدخلك بسهولة، حتى لو كان هدفك الدعم الصادق.
الثور
فرص واعدة قد تلوح في الأفق، لكنها تتطلب التزامًا كاملًا قد لا يتناسب مع ظروفك الحالية. لا بأس من تأجيل بعض العروض إذا كان لديك حدث شخصي يستحق أن يكون الأولوية الآن.
الجوزاء
الهدوء يسود أجواء المنزل، والتوترات السابقة تميل إلى الانحسار. استثمر هذا الصفاء في التقارب مع العائلة ونشر أجواء إيجابية. في المقابل، حاول ابتكار أساليب بناءة للتعامل مع إحباطاتك الشخصية بدل كبتها.
السرطان
الوتيرة السريعة التي عشتها مؤخرًا تتطلب منك وقفة تنظيمية. اليوم سيمنحك فرصة مميزة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أولوياتك. استغل الهدوء النسبي في مراجعة خططك وتنظيم مهامك قبل أن تتراكم الفوضى.
الأسد
حافظ على صفائك الذهني بالابتعاد عن محاولات بعض الأشخاص لجرّك إلى نزاعات لا تخصك. حماية طاقتك النفسية أولوية، خاصة عندما تكون دوافع هؤلاء الأشخاص خفية. وضع حدود واضحة سيمنع استنزافك.
العذراء
المرحلة الحالية تتطلب منك جرأة واضحة وقرارات حاسمة. التردد قد يفوت عليك فرصًا مهمة، بينما الحسم المدروس قادر على إحداث تحول إيجابي كبير. ثق بقدرتك على إدارة الموقف واتخذ خطوات عملية نحو أهدافك.
الميزان
قد تطرأ اليوم توترات عائلية عابرة تضعك تحت ضغط نفسي ملحوظ، إلا أن تأثيرها لن يدوم طويلًا. ستشعر بثقل الموقف في بدايته، لكن الحكمة تقتضي منك التعامل بهدوء وتجنب تضخيم التفاصيل.
العقرب
هناك شخص في محيطك لم يتردد يومًا في تقديم الدعم والمساندة لك بإخلاص وثبات. اليوم تتهيأ لك فرصة مناسبة لتبادل الوفاء ذاته وإظهار امتنانك العملي لا اللفظي فقط. مبادرتك ستترك أثرًا طيبًا في النفس وتعزز عمق العلاقة بينكما.
القوس
قد تتعامل اليوم مع مواقف تستفز مشاعرك، وتتطلب منك قدرًا أكبر من العقلانية. من المهم أن تفرق بوضوح بين ما تتمناه وبين ما يخدم مصلحتك الفعلية. لا تدع الاندفاع يقود قراراتك، بل امنح نفسك فرصة للتفكير الموضوعي.
الجدي
المرحلة الحالية تدعوك إلى مراجعة بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في حياتك. التركيز على التحسين بدل الانخراط في نزاعات سيمنحك نتائج أفضل. تجنب إثارة الخلافات داخل محيطك الأسري أو السكني، فالأجواء الهادئة ستدعم تقدمك.
الدلو
بشيء من الصبر وضبط الإيقاع، تستطيع تحويل اليوم إلى مساحة إنتاج حقيقية. قد تشعر بأن الأحداث تسير أبطأ مما ترغب، ما يختبر قدرتك على التحمل. ابدأ صباحك بأنشطة هادئة تساعدك على تنظيم طاقتك وتخفيف التوتر.
الحوت
لقاء مميز قد يثري يومك بحوارات ملهمة وأفكار جديدة. ستشعر بأن الوقت يمضي سريعًا في صحبة هذا الشخص، ما يفتح أمامك آفاقًا للتعلم. استغل الفرصة لاكتساب خبرات أو رؤى مختلفة تعزز تطورك الشخصي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

التزام

التركي

الحكمة

الترك

الأسد

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-02-23
Lebanon24
01:03 | 2026-02-23
Lebanon24
00:00 | 2026-02-23
Lebanon24
16:00 | 2026-02-22
Lebanon24
14:27 | 2026-02-22
Lebanon24
09:16 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24