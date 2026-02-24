بتهمة السب والقذف.. رامز وياسر جلال يلجآن للقضاء ضد أحمد ماهر

قرر الفنانان الشقيقان، ياسر ورامز جلال، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الفنان أحمد ماهر، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة لوالدهما، المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.

وأعلن المستشار ، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للشقيقين، أن المكتب يتابع التحقيقات الرسمية تمهيداً لمقاضاة كل من تسبب في الإساءة للأسرة، بما في ذلك من قام بتصوير المقطع أو نشره.



وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور الفنان أحمد ماهر في لقاء مصور، حيث سُئل عن رأيه في برامج مقالب ، ليرد بكلمات وصفت بـ"الخارجة" طالت ووالده الراحل، وهو ما أثار استياء عارماً في الوسط الفني.

ومن جانبها، سارعت ، برئاسة الدكتور ، إلى إصدار بيان رسمي تقدمت فيه بالاعتذار لأسرة المخرج جلال توفيق، معلنةً إحالة أحمد ماهر إلى التحقيق العاجل لمساءلته عما بدر منه من تجاوزات لفظية.



