تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بتهمة السب والقذف.. رامز وياسر جلال يلجآن للقضاء ضد أحمد ماهر

Lebanon 24
24-02-2026 | 14:00
A-
A+
بتهمة السب والقذف.. رامز وياسر جلال يلجآن للقضاء ضد أحمد ماهر
بتهمة السب والقذف.. رامز وياسر جلال يلجآن للقضاء ضد أحمد ماهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قرر الفنانان الشقيقان، ياسر ورامز جلال، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الفنان القدير أحمد ماهر، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة لوالدهما، المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.
 
وأعلن المستشار أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للشقيقين، أن المكتب يتابع التحقيقات الرسمية تمهيداً لمقاضاة كل من تسبب في الإساءة للأسرة، بما في ذلك من قام بتصوير المقطع أو نشره.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور الفنان أحمد ماهر في لقاء مصور، حيث سُئل عن رأيه في برامج مقالب رامز جلال، ليرد بكلمات وصفت بـ"الخارجة" طالت رامز ووالده الراحل، وهو ما أثار استياء عارماً في الوسط الفني.
 
ومن جانبها، سارعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى إصدار بيان رسمي تقدمت فيه بالاعتذار لأسرة المخرج جلال توفيق، معلنةً إحالة أحمد ماهر إلى التحقيق العاجل لمساءلته عما بدر منه من تجاوزات لفظية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستجدات جديدة في أزمة أسماء جلال مع "رامز ليفل الوحش"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الكوري الجنوبي يدين الرئيس السابق بتهمة مخالفة القوانين وإعلان الطوارئ
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

نقابة المهن التمثيلية

أشرف عبد العزيز

عبد العزيز

ياسر جلال

أشرف زكي

رئاسة ال

أشرف عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
10:25 | 2026-02-24
Lebanon24
09:44 | 2026-02-24
Lebanon24
09:09 | 2026-02-24
Lebanon24
08:18 | 2026-02-24
Lebanon24
07:57 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24