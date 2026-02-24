تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
متفرقات
بتهمة السب والقذف.. رامز وياسر جلال يلجآن للقضاء ضد أحمد ماهر
Lebanon 24
24-02-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الفنانان الشقيقان، ياسر ورامز جلال، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الفنان
القدير
أحمد ماهر، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة لوالدهما، المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.
وأعلن المستشار
أشرف عبد العزيز
، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للشقيقين، أن المكتب يتابع التحقيقات الرسمية تمهيداً لمقاضاة كل من تسبب في الإساءة للأسرة، بما في ذلك من قام بتصوير المقطع أو نشره.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور الفنان أحمد ماهر في لقاء مصور، حيث سُئل عن رأيه في برامج مقالب
رامز جلال
، ليرد بكلمات وصفت بـ"الخارجة" طالت
رامز
ووالده الراحل، وهو ما أثار استياء عارماً في الوسط الفني.
ومن جانبها، سارعت
نقابة المهن التمثيلية
، برئاسة الدكتور
أشرف زكي
، إلى إصدار بيان رسمي تقدمت فيه بالاعتذار لأسرة المخرج جلال توفيق، معلنةً إحالة أحمد ماهر إلى التحقيق العاجل لمساءلته عما بدر منه من تجاوزات لفظية.
