14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات: حدث كوني نادر.. العالم على موعد مع "القمر الدموي" في هذا التاريخ
Lebanon 24
24-02-2026
|
16:00
يترقب علماء
الفلك
وهواة الرصد ظاهرة فلكية نادرة تُعرف بـ"القمر الدموي"، والمقرر حدوثها في الثالث من آذار المقبل. وتتمثل هذه الظاهرة في خسوف كلي للقمر، حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المباشر عنه، ليتشح بمدار أحمر قاتم نتيجة انكسار الضوء عبر الغلاف الجوي للأرض.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة نظراً لندرتها وتأثيرها البصري المذهل، حيث أوضح الخبراء أن درجة اللون الأحمر تعتمد على كمية الغبار والسحب الموجودة في الغلاف الجوي وقت الخسوف.
ومن المتوقع أن يكون سكان مناطق واسعة حول العالم على موعد مع مشاهدة هذا الحدث الكوني، الذي يحوّل الجرم السماوي إلى لوحة فنية طبيعية في عرض يستمر لعدة ساعات.
