يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ

يستعد هواة حول العالم لمتابعة خسوف قمري كلي في "3 آذار 2026"، يُعرف بـ"القمر الدموي"، إذ يميل لون القمر إلى الأحمر أو النحاس الداكن عند مروره في ظل الأرض خلال اكتماله.



وتُعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية المرتقبة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة من دون معدات خاصة، ما يجعلها محط اهتمام واسع لدى مراقبي السماء وعشاق الفلكية.

