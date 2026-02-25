تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ
Lebanon 24
25-02-2026
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد هواة
الفلك
حول العالم لمتابعة خسوف قمري كلي في "3 آذار 2026"، يُعرف بـ"القمر الدموي"، إذ يميل لون القمر إلى الأحمر أو النحاس الداكن عند مروره في ظل الأرض خلال اكتماله.
وتُعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية المرتقبة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة من دون معدات خاصة، ما يجعلها محط اهتمام واسع لدى مراقبي السماء وعشاق
الظواهر
الفلكية.
