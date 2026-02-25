تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
منوعات
أثناء شحن هاتفه بسيارته.. طالب فقد حياته وسط العاصفة الثلجية
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي طالب جامعي من ولاية رود آيلاند بعد إصابته بتسمم بأول أكسيد الكربون أثناء وجوده داخل سيارة كان يشحن فيها هاتفه خلال عاصفة ثلجية قوية، وفق ما أعلنت شرطة
نيوبورت
.
وقالت الشرطة إن العناصر استجابت مساء الإثنين 23 شباط لبلاغ عن شخص داخل سيارة في موقف للسيارات، حيث عُثر على
جوزيف
بطرس
فاقدا للوعي داخل مركبة متوقفة ومغطاة بالثلوج.
ونُقل بطرس، وهو طالب في جامعة "سالف
ريجينا
"، إلى مستشفى نيوبورت، قبل إعلان وفاته. وأوضحت الشرطة أن سبب الوفاة هو التسمم بأول أكسيد الكربون. وكان يبلغ 21 عاما.
وأعلنت مدينة نيوبورت أن أكثر من 34 إنشا من الثلوج هطلت خلال 24 ساعة، في أكبر تساقط مسجل بتاريخ المدينة، فيما دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم مع استمرار أعمال التنظيف والتعافي. (بيبول)
Advertisement
نيوبورت
ريجينا
جوزيف
بيبول
جامع
بطرس
لايت
تابع
Advertisement
