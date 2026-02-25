تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أثناء شحن هاتفه بسيارته.. طالب فقد حياته وسط العاصفة الثلجية

Lebanon 24
25-02-2026 | 03:54
أثناء شحن هاتفه بسيارته.. طالب فقد حياته وسط العاصفة الثلجية
توفي طالب جامعي من ولاية رود آيلاند بعد إصابته بتسمم بأول أكسيد الكربون أثناء وجوده داخل سيارة كان يشحن فيها هاتفه خلال عاصفة ثلجية قوية، وفق ما أعلنت شرطة نيوبورت.

وقالت الشرطة إن العناصر استجابت مساء الإثنين 23 شباط لبلاغ عن شخص داخل سيارة في موقف للسيارات، حيث عُثر على جوزيف بطرس فاقدا للوعي داخل مركبة متوقفة ومغطاة بالثلوج.

ونُقل بطرس، وهو طالب في جامعة "سالف ريجينا"، إلى مستشفى نيوبورت، قبل إعلان وفاته. وأوضحت الشرطة أن سبب الوفاة هو التسمم بأول أكسيد الكربون. وكان يبلغ 21 عاما.

وأعلنت مدينة نيوبورت أن أكثر من 34 إنشا من الثلوج هطلت خلال 24 ساعة، في أكبر تساقط مسجل بتاريخ المدينة، فيما دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم مع استمرار أعمال التنظيف والتعافي. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
عاصفة ثلجية في أميركا تلغي 2100 رحلة طيران وسط موجة برد قياسية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العواصف الثلجية تتسبّب في تصادم متسلسل لأكثر من 100 سيارة وشاحنة في ولاية ميشيغان الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا - اهدن تابعت اضرار العاصفة الثلجية على الاشجار
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عدّاد قتلى العاصفة الثلجية في أميركا إلى ارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24

