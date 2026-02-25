تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
أقدم من الأهرامات المصرية.. باحثون توصلوا إلى اكتشاف جديد
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن باحثون في
ولاية ويسكونسن
الأميركية عن اكتشاف
أسطول من
القوارب الخشبية القديمة في قاع بحيرة ميندوتا، يعود تاريخ أقدمها إلى حوالي 5200 عام، مما يجعله أقدم من بناء الهرم الأكبر في مصر .
تعود بداية الاكتشاف إلى صيف عام 2021، عندما عثرت الغواصة تامارا تومبسون من الجمعية التاريخية لويسكونسن على أول قارب خشبي مجوف على عمق حوالي 25 قدمًا . وباستخدام تقنية التأريخ بالكربون المشع، تبين أن عمر هذا القارب يبلغ 1200 عام . لكن المفاجأة الأكبر كانت مع استمرار عمليات المسح تحت الماء، حيث تم العثور على 16 قاربًا إجمالاً، تراوحت أعمارها بين 5200 عام وحتى 1300 ميلادي .
تم بناء هذه القوارب من أنواع مختلفة من الخشب مثل البلوط الأحمر والأبيض والدردار والحور، مما يعكس تغير الظروف البيئية وتطور تقنيات البناء على مر آلاف السنين . وتشير نظرية ناشئة إلى أن بناة القوارب ربما قاموا بهندسة حيوية بدائية لأشجار البلوط الأحمر، عبر إحداث جروح متعمدة فيها لتحفيز تكوين مادة شمعية (tyloses) تزيد من مقاومتها للماء والعفن .
يعتقد الباحثون أن هذه القوارب كانت جزءًا من شبكة نقل مائي متطورة، حيث كانت تُغمر عمدًا في المياه الضحلة قرب الشاطئ خلال فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف والتشقق، لتُستخدم مجددًا في المواسم التالية . وقد عُثر على بعضها مع أثقال شباك صيد حجرية، مما يدل على استخدامها في الصيد والتجارة والسفر .
يمثل هذا الموقع أهمية كبرى لقبيلة "هو-تشانك" (Ho-Chunk) من السكان الأصليين، الذين يعتقد أن أسلافهم بنوا هذه القوارب. وألهم هذا الاكتشاف القبيلة لإطلاق رحلات سنوية بالقوارب عبر ممراتها المائية القديمة، في محاولة لجمع شمل أبناء القبيلة وتوثيق ارتباطهم التاريخي بالمنطقة .
من المقرر عرض القاربين اللذين تم انتشالهما في متحف مركز ويسكونسن التاريخي عند افتتاحه في عام 2027، في حين ستبقى القوارب الـ 14 الأخرى في قاع البحيرة لحمايتها من التلف بسبب هشاشتها الشديدة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زوارق أقدم من الأهرام تكشف حضارة مفقودة في أميركا
Lebanon 24
زوارق أقدم من الأهرام تكشف حضارة مفقودة في أميركا
25/02/2026 16:29:07
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يروي قصة الحضارة المصرية القديمة
Lebanon 24
اكتشاف أثري مذهل يروي قصة الحضارة المصرية القديمة
25/02/2026 16:29:07
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
25/02/2026 16:29:07
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف أقدم أدوات خشبية في التاريخ بعمر 430 ألف عام في اليونان
Lebanon 24
اكتشاف أقدم أدوات خشبية في التاريخ بعمر 430 ألف عام في اليونان
25/02/2026 16:29:07
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية ويسكونسن
روسيا اليوم
أسطول من
المصرية
روسيا
مصرية
جمالا
دوتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
Lebanon 24
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
09:04 | 2026-02-25
25/02/2026 09:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في طريقه إلى اليونان... 21 قتيلاً ومفقوداً في غرق مركب هجرة
Lebanon 24
كان في طريقه إلى اليونان... 21 قتيلاً ومفقوداً في غرق مركب هجرة
08:11 | 2026-02-25
25/02/2026 08:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:44 | 2026-02-25
25/02/2026 06:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
06:07 | 2026-02-25
25/02/2026 06:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع خلال رحلة ثلجية
Lebanon 24
حادث مروّع خلال رحلة ثلجية
04:43 | 2026-02-25
25/02/2026 04:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:04 | 2026-02-25
بعد إعتقال والدها أندرو... أوّل إطلالة علنيّة للأميرة يوجيني وهكذا بدت (صور)
08:11 | 2026-02-25
كان في طريقه إلى اليونان... 21 قتيلاً ومفقوداً في غرق مركب هجرة
06:44 | 2026-02-25
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:07 | 2026-02-25
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
04:43 | 2026-02-25
حادث مروّع خلال رحلة ثلجية
04:32 | 2026-02-25
في أميركا.. إمام مسجد تعرض لإطلاق نار
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 16:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24