Najib Mikati
حادث مروّع خلال رحلة ثلجية

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:43
حادث مروّع خلال رحلة ثلجية
توفي سائق دراجة ثلجية وأُنقذ 3 آخرون إثر انهيار جليدي وقع في ولاية أيداهو.

وكانت مجموعة من 4 أشخاص في شمال منطقة "كيغ سبرينغز" بجبال "سينتينيال" قرب "آيلاند بارك"، عندما وقع الانهيار قرابة الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الأحد 22 شباط.

وذكر مركز "غالاتين" الوطني للانهيارات الجليدية أن واحدا على الأقل من أفراد المجموعة علق في الانهيار ودفن بعمق تحت الثلج، قبل أن يتوفى لاحقا.

وحددت الطبيبة الشرعية في مقاطعة كلارك هوية الضحية بأنه لاندون فوكس "21 عاما" من ولاية مينيسوتا.

وأشار المركز إلى احتمال تعلق شخصين آخرين أيضا في الانهيار، لكن من دون إصابات، فيما أكد قائد شرطة مقاطعة كلارك إنقاذ الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وأضاف أن عرض الانهيار بلغ نحو 50 مترا وعمقه قدما واحدة.

وفي تفسير أولي للظروف، أشار مسؤول في البحث والإنقاذ إلى أن قلة الثلوج في جزء كبير من كانون الثاني ثم تساقط ثلوج جديدة فوقها خلقا ظروفا خطرة للانهيارات.

وأعلن مركز "غالاتين" أنه سيتوجه إلى موقع الحادث لجمع مزيد من المعلومات حول الانهيار المميت.
