جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
جريمة مروعة.. إحالة متهم في قتل وسرقة صديقه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات
Lebanon 24
25-02-2026
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحالت
النيابة
الكلية بالمنتزه في الإسكندرية، المتهم " ت.ا.م" إلي محكمة استناف الإسكندرية لتحديد دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمة المتهم في قتل المجني عليه " ع.ك.ذ"، عمدا مع سبق الإصرار وسرقته .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 499 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث بالعثور على جثة المجني عليه ملقاه بأحد المصارف المائية بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المجني عليه " ع.ك.ذ" تربطه علاقة صداقة وتجاره منذ عام ونصف ، وفي يوم الواقعة قام المتهم " ت.ا.م" سائق ، بالاتصال بالمجني عليه لإنهاء الخلاف علي مبلغ مالي، واستدرجة إلي طريق نائي وأوهمه بتعطل الدارجة البخارية، وطلب من المجني عليه دفعه لتشغيلها، وعقب ذلك تعدي عليه من بالخلف بقطعة حديدية واستكمل التعدي بسلاح أبيض سكين علي رأسه حتي تأكد من وفاته، وقام بسرقة هاتفه المحمول وإلقاء بجثمان المجني عليه بالمصرف، وقام المتهم وبعلمه السابق بالرقم السري لهاتف المجني عليه وحول المبالغ المالية الموجودة علي محفظة هاتفه لنفسه، ثم القاء الهاتف بالمصرف وفرا هاربا، وعقب عودته لمسكنه غسل ملابسه من دماء المجني عليه، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهم، والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر وبالعرض علي جهات التحقيق قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.
