دفاع عن النفس أم جريمة؟ تفاصيل وفاة زوج في مشاجرة زوجية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة في مصر تجديد حبس ربة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الهرم.



وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، أوضحت فيها أن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب، ولا يراعي ظروف حملها أو حالتها الصحية، بحسب أقوالها.



وأضافت أنها يوم الواقعة نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اعتداء منه عليها، مؤكدة أنها حاولت الاستغاثة وإبعاده عنها، إلا أنه واصل التعدي عليها، ما دفعها إلى الإمساك بسكين مطبخ لتهديده، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد قتله، وإنما الدفاع عن نفسها.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قد تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مصاب بطعنة نافذة في ، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن زوجته وراء ارتكاب الواقعة عقب مشاجرة بينهما داخل مسكن الزوجية.





وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها احتياطيًا على ذمة القضية، قبل أن يصدر قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.

Advertisement