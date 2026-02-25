تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
يمنحك هذا اليوم دفعة قوية للتحرك وإنجاز المهام المؤجلة. مهنيًا، قد تتلقى خبرًا إيجابيًا يتعلق بمشروع أو تعاون جديد. عاطفيًا، حاول ضبط اندفاعك في النقاشات مع الشريك. صحيًا، تحتاج إلى تنظيم نومك لتجنب الإرهاق.
الثور
يوم مناسب للتركيز على الأمور المالية وترتيب المصروفات. مهنيًا، تتقدم بخطوات ثابتة لكن بطيئة. عاطفيًا، الأجواء هادئة وتميل إلى الاستقرار. صحيًا، انتبه لعاداتك الغذائية وابتعد عن الإفراط.
الجوزاء
حضورك لافت اليوم، وتزداد فرصك في التواصل والإقناع. مهنيًا، قد تنجح في عرض فكرة أو إنهاء تفاوض مهم. عاطفيًا، المصارحة تقرب المسافات. صحيًا، خفف من التوتر الذهني وخذ فترات استراحة.
السرطان
تميل إلى الهدوء ومراجعة بعض القرارات. مهنيًا، يفضل عدم التسرع في توقيع أي التزامات جديدة. عاطفيًا، تحتاج إلى مساحة من الخصوصية. صحيًا، حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة.
الأسد
يوم نشط اجتماعيًا، وقد تتلقى دعوة أو خبرًا سارًا. مهنيًا، فرصة لإبراز مهاراتك القيادية. عاطفيًا، الأجواء دافئة إذا تجنبت العناد. صحيًا، انتبه لمستوى طاقتك ولا تفرط في الجهد.
العذراء
التركيز العالي يساعدك على إنجاز الكثير اليوم. مهنيًا، قد تُكلف بمهمة دقيقة تثبت من خلالها كفاءتك. عاطفيًا، الحوار الهادئ يحل سوء الفهم. صحيًا، لا تهمل شرب الماء والراحة.
الميزان
تميل إلى التفكير في المستقبل ووضع خطط جديدة. مهنيًا، تبرز فرصة تعلم أو تطوير مهارة. عاطفيًا، أجواء رومانسية محتملة. صحيًا، حاول الابتعاد عن السهر الطويل.
العقرب
قد تنشغل بملف مالي أو التزام مشترك. مهنيًا، تحتاج إلى الدقة قبل اتخاذ قرار مهم. عاطفيًا، مشاعر قوية لكن تجنب الشك الزائد. صحيًا، خفف من التوتر العصبي.
القوس
الشراكات والعلاقات في دائرة الضوء. مهنيًا، تعاون مثمر قد يفتح بابًا جديدًا. عاطفيًا، فرصة لمصالحة أو تقارب. صحيًا، الحركة الخفيفة تفيدك اليوم.
الجدي
يوم عملي بامتياز، تركز فيه على الإنجاز والترتيب. مهنيًا، تتقدم بثقة لكن تجنب الضغط الزائد على نفسك. عاطفيًا، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح. صحيًا، انتبه لإجهاد الظهر.
الدلو
يوم إيجابي يحمل لك طاقة إبداعية واضحة. مهنيًا، فكرة جديدة قد تلقى قبولًا. عاطفيًا، الأجواء مرحة ومليئة بالمفاجآت. صحيًا، حاول ممارسة نشاط بدني خفيف.
الحوت
تميل إلى الاهتمام بالبيت والعائلة. مهنيًا، يفضل إنهاء الأعمال المتراكمة قبل البدء بالجديد. عاطفيًا، تحتاج إلى طمأنينة أكبر من الشريك. صحيًا، الراحة النفسية مفتاح توازنك اليوم.
