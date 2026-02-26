قرب شواطئ غزة.. جثة لحوت العنبر

عُثر على حوت عنبر نافق، جرفته الأمواج إلى شاطئ "زيكيم" الواقع بين مدينة عسقلان وقطاع غزة، وهو ثامن حوت من هذا النوع الضخم يظهر نافقاً منذ 6 سنوات تقريباً.



فيما عمد خبراء إسرائيليون من محطة موريس خان للأبحاث البحرية في ، ومن منظمة دِلفيس لحماية الثدييات البحرية، إلى تشريح جثة من أجل تحديد سبب الوفاة التي لا تزال غامضة حتى الآن، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف "



في حين أوضحت الباحثة ميا إلسر من جمعية دِلفيس أنه منذ عام 2020 ازدادت مشاهدات حيتان العنبر الحية في ، وهو ما يتماشى مع الزيادة في عدد الجيف أيضاً التي تصل إلى الشاطئ.

، لفت الدكتور أفيات شاينين، الذي يرأس قسم المفترسات في محطة موريس خان للأبحاث البحرية، إلى أن " حيتان العنبر في البحر المتوسط تتميّز وراثيًا عن حيتان ، ولديها حتى لهجة خاصة بها، أي نمط محدد من النقرات الصوتية التي تميّزها عن غيرها."

بينما أشارت أحدث التقديرات إلى أن ما بين 250 و2500 من هذه الحيتان المهددة بالانقراض لا تزال موجودة في البحر المتوسط.