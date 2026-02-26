اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)

2026/02/24 تمثال #عين_الفوارة بسطيف

يتعرض للتخريب للمرة الرابعة

والدولة كل مرة تخسر عليه الملايير.

هذا التمثال ليس له اي معنى

لا هو يرمز للثورة ولا للتاريخ

عين الفوارة تبقى عين الفوارة

انزعو هذا التمثال واستبدلوه

بشي أخر واريحوا هذا الشعب

— 🤎🌻 جواد💫الجابر 🤎🌻 (@djawa55d) February 25, 2026

ويقع التمثال في ساحة عين الفوارة على بعد نحو 267 كيلومتراً شرق العاصمة ، ويُعد رمزاً للمدينة ووجهة يقصدها السكان والزوار منذ أكثر من قرن.وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق الأضرار الأخيرة، ما أعاد فتح بين من يطالبون بحمايته باعتباره إرثاً فنياً، وآخرين يرون أن نقله إلى متحف أو حتى إزالته نهائياً قد يكون الحل لتفادي تكرار التخريب.ودعا عدد من المتابعين إلى إجراءات حماية أكثر تشدداً، بينها وضع التمثال ضمن سياج أمني وتشديد على المعتدين، فيما اعتبر آخرون أن نقل التمثال إلى فضاء متحفي قد يضمن الحفاظ عليه بعيداً عن الاعتداءات المتكررة.ويعود التمثال إلى عام 1898، حين نحته الفنان الفرنسي دي مجسداً امرأة من المنطقة. وعُرض في البداية في متحف اللوفر قبل أن يُهدى لاحقاً إلى سطيف ويُثبت فوق نافورة أصبحت مع الوقت جزءاً من هوية المكان.وسبق أن تعرض التمثال لتفجير عام 1997 أدى إلى تحطيمه، إضافة إلى اعتداءات لاحقة طالت وجهه وأجزاء منه، قبل أن يُرمم في كل مرة بتكاليف كبيرة.