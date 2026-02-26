تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:11
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو) photos 0
تعرض تمثال "عين الفوارة"، أحد أبرز المعالم الفنية في مدينة سطيف الجزائرية، لاعتداء جديد هو الرابع في تاريخه، بعدما أقدم مجهول على قطع إحدى يديه، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.
ويقع التمثال في ساحة عين الفوارة على بعد نحو 267 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائر، ويُعد رمزاً للمدينة ووجهة يقصدها السكان والزوار منذ أكثر من قرن.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق الأضرار الأخيرة، ما أعاد فتح النقاش بين من يطالبون بحمايته باعتباره إرثاً فنياً، وآخرين يرون أن نقله إلى متحف أو حتى إزالته نهائياً قد يكون الحل لتفادي تكرار التخريب.

ودعا عدد من المتابعين إلى إجراءات حماية أكثر تشدداً، بينها وضع التمثال ضمن سياج أمني وتشديد العقوبات على المعتدين، فيما اعتبر آخرون أن نقل التمثال إلى فضاء متحفي قد يضمن الحفاظ عليه بعيداً عن الاعتداءات المتكررة.

ويعود التمثال إلى عام 1898، حين نحته الفنان الفرنسي فرانسيس دي سانت فيدال مجسداً امرأة من المنطقة. وعُرض في البداية في متحف اللوفر قبل أن يُهدى لاحقاً إلى سطيف ويُثبت فوق نافورة أصبحت مع الوقت جزءاً من هوية المكان.

وسبق أن تعرض التمثال لتفجير عام 1997 أدى إلى تحطيمه، إضافة إلى اعتداءات لاحقة طالت وجهه وأجزاء منه، قبل أن يُرمم في كل مرة بتكاليف كبيرة.
