"لغز 2007 ينكشف في إزمير".. العثور على رفات شابة مدفونة بحديقة صهرها السابق

كشفت ملابسات اختفاء الشابة كويونجو بعد 17 عاماً، عقب العثور على جثمانها مدفوناً في حديقة منزل صهرها السابق أوفوك كوسيه في ولاية إزمير.



وبحسب التحقيقات، كانت الضحية قد اختفت في عام 2007 في ظروف غامضة، قبل أن يُعاد فتح الملف مؤخراً، ما قاد إلى اعتراف صهرها السابق بقتل شقيقة زوجته ودفنها في حديقة منزله طوال هذه السنوات.



وأشارت التحقيقات إلى أن الشبهات لم تتوقف عند المتهم ، إذ طالت عدداً من أفراد عائلة الضحية على خلفية احتمال المشاركة أو التستر.



وعلى هذا الأساس، أصدرت أوامر توقيف بحق أربعة أشخاص هم شقيقة الضحية، وصهرها السابق، إضافة إلى اثنين من إخوة الضحية غير الأشقاء.



وتواصل فرق الأمن أعمال التنقيب في موقع الدفن لاستخراج الرفات بالكامل وتحويلها إلى ، فيما تستمر في استجواب الموقوفين لكشف الدوافع وكيف أمكن إخفاء الجريمة طوال هذه الفترة. (ارم)

